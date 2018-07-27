女搭飛機行李卻「大爆炸」 網友看傻：怎辦到的？

女搭飛機行李卻「大爆炸」 網友看傻：怎辦到的？（翻攝太陽報）

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崔智媛目前正在英國攻讀博士（翻攝臉書） 崔智媛目前正在英國攻讀博士（翻攝臉書）

實在是有夠誇張！一名來自韓國，目前人在英國念博士的女學生，上週四（20）日搭乘易捷航空（easyJet）從西班牙飛往倫敦，沒想到卻在下機領行李時發現自己的行李箱像是被炸過一樣，不只是行李箱整個破損，裡面的行李也變得殘破不堪，沒想到航空公司的處理態度卻相當消極，讓她氣得將照片PO網爆料。

根據《太陽報》報導，在英國攻讀博士學位的崔智媛（Jiwon Choi，音譯），在事發後將自己幾乎全毀的行李照片上傳到臉書，並抱怨在事發之後航空公司沒有對她說過任何道歉的話，處理態度還相當消極，一直要她把行李箱的尺寸、品牌、大小等等資訊傳給他們，「看看這個幾乎全毀的行李箱，航空公司是有事嗎？」

崔智媛指出自己的行李之中並沒有任何違禁品，也沒有放置會起火的物品，照理來說並不可能會有這樣的情況發生，而當他向航空公司反應時，對方也說行李很有可能是在搬運過程中掉下來，並且在走道上拖行，才會造成這種現象。

當不少網友看到崔智媛行李箱的慘況後也感到不可思議，紛紛留言驚呼：「到底怎麼辦到的？」、「像是被炸彈炸到一樣」、「是捲進去飛機的渦輪裡面嗎？」事後，易捷航空也公開表示，對於乘客的遭遇他們深感抱歉，他們已經開始調查整起事件，並且也已經還當事人連絡，強調一定會對此事負責到底。

行李幾乎爛光光（翻攝太陽報） 行李幾乎爛光光（翻攝太陽報）
行李箱被壓爆（翻攝太陽報） 行李箱被壓爆（翻攝太陽報）
裡面的衣物也都破損（翻攝太陽報） 裡面的衣物也都破損（翻攝太陽報）
席開170桌卻落跑！新郎遭爆...

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