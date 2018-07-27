開賓士繳不起停車費？賓士男貪百元費用笑太爽…苦主喊告

賓士男貪百元費用笑太爽…苦主喊告（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

貪小便宜小心踢到鐵板！有民眾日前將愛車停在華視附近某停車場，繳費離場時卻粗心將代幣忘在繳費機，前後不到2分鐘，再回到繳費機時卻發現被掉包成沒付錢的票扣。苦主調閱監視器畫面，看見對方貪了停車費後樂壞了，氣不過的他決定到警局報案，痛批「怎麼會有人連這個都貪？」

原PO在臉書社團《爆料公社》PO文表示，25日下午在停車場繳費完後欲離場時，一時脫線忘了拿票扣，沒想到折返不過2分鐘的時間，結帳過的票扣卻被有心人掉包，害他又多花了100元停車費，「我實在太意外了，怎麼會有人連這個都貪？沒錢繳停車費，可以在出口處問有沒有人可以幫忙，問到我我一定幫。」

開賓士繳不起停車費？賓士男貪百元費用笑太爽…苦主喊告 監視器拍到賓士男拿別人繳完費的票扣離場。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

原PO調閱監視器後發現竟是一名賓士駕駛所為，砲轟「想說貪這個100元沒什麼，100元真的沒什麼，但是看到你拿了別人的票卡，在那兒笑的很爽，而且造成了我的困擾，所以我決定去警察局做筆錄了」，原PO怒氣難消的說「雖然我上了馬塞克，但是他笑的真的很爽，我看了很不爽」。

對此，不少網友紛紛留言回應「買的起賓士付不起停車費？這個也要貪！」、「錢都拿去耍帥，差點繳不出停車費，巧遇明燈」、「這我有遇過，真的很堵爛，要賠磁卡，吉他，吉好吉滿」、「人格才值100塊」。

文章來源：Facebook/爆料公社

「聽說這樣停違規」男子拍片嗆... 房客失聯欠租屋內傳惡臭 「以...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。