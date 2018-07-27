開賓士繳不起停車費？賓士男貪百元費用笑太爽…苦主喊告

2018年07月27日 11:21 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

貪小便宜小心踢到鐵板！有民眾日前將愛車停在華視附近某停車場，繳費離場時卻粗心將代幣忘在繳費機，前後不到2分鐘，再回到繳費機時卻發現被掉包成沒付錢的票扣。苦主調閱監視器畫面，看見對方貪了停車費後樂壞了，氣不過的他決定到警局報案，痛批「怎麼會有人連這個都貪？」

原PO在臉書社團《爆料公社》PO文表示，25日下午在停車場繳費完後欲離場時，一時脫線忘了拿票扣，沒想到折返不過2分鐘的時間，結帳過的票扣卻被有心人掉包，害他又多花了100元停車費，「我實在太意外了，怎麼會有人連這個都貪？沒錢繳停車費，可以在出口處問有沒有人可以幫忙，問到我我一定幫。」

監視器拍到賓士男拿別人繳完費的票扣離場。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

原PO調閱監視器後發現竟是一名賓士駕駛所為，砲轟「想說貪這個100元沒什麼，100元真的沒什麼，但是看到你拿了別人的票卡，在那兒笑的很爽，而且造成了我的困擾，所以我決定去警察局做筆錄了」，原PO怒氣難消的說「雖然我上了馬塞克，但是他笑的真的很爽，我看了很不爽」。

對此，不少網友紛紛留言回應「買的起賓士付不起停車費？這個也要貪！」、「錢都拿去耍帥，差點繳不出停車費，巧遇明燈」、「這我有遇過，真的很堵爛，要賠磁卡，吉他，吉好吉滿」、「人格才值100塊」。