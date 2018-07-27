房客失聯欠租屋內傳惡臭 「以為出命案」房東開門嚇壞了

2018年07月27日 11:31 陳慶餘

狗大便散落在房間各處，不只地板上有，連床上都是（翻攝爆料公社）

真的超傻眼！一位女房東今（27）日在臉書社團「爆料公社」發文表示，自己在2016年將套房租給一位養狗的女房客，而在合約到期之後她也繼續照著舊合約的租金租給房客，雖然期間有好幾次拖欠房租的紀錄，但由於對方父母雙亡沒什麼親人，所以她也會給房客一個方便，沒想到對方卻在今年4月交了房租之後就人間蒸發，完全聯絡不上，直到其他房客反應屋內傳出惡臭，她才驚覺事情大條，連忙報警並且破門，雖然沒有發生任何刑事案件，但房門打開的景象還是讓她嚇壞了。

女房東指出，房客在自從今年4月就失聯，傳訊息也不讀不回，但她因為自己也很多事要忙就沒有多想，只知道直到6月份住在隔壁的房客都還有感覺到房間開著冷氣，但平時只要有人經過門口就會狂吠的狗卻完全不叫了，「狗不吠了是代表什麼？搬走了？還是走了？懷著忐忑的心情，我隔天去她的門口貼了一張紙條，希望她能主動與我聯繫、並寫上我的聯繫方式。直到晚上，該房客還是失聯，反而是隔壁房客看到我的紙條了，傳了訊息給我。」

由於對方實在是失聯太久，因此為了怕發生什麼不測，女房東只好報警處理，而警方也很有效率的在10分鐘內趕到現場破門，雖然沒有發生任何刑事案件讓房東鬆了一口氣，但是當房門打開之後映入眼簾的景象還是讓在場所有人通聽嚇壞，「警察大致檢查，有幾包大黑色垃圾袋，但沒有打鬥痕跡、沒有刑事案件（心理真的鬆一大口氣），冷氣還開著，但冷媒似乎已經耗盡，一點都不涼。」

女房東指出，在房客失聯前聽隔壁房客說她好像是懷孕了，所以才會搬去和男朋友住，並把狗留在房間定時讓人來餵，但因為破門也沒看到狗，應該是讓狗也搬走了，而當一行人將房門打開後，一股惡臭卻撲鼻而來，各種混雜著狗屎狗尿的衣物散落一地，隨便走一步都會踩到大便，真的是寸步難行，而在確定沒人後，警察也在收工離去前提醒她，萬一在打掃時發現任何不對勁，就要趕快保留現場並報警處理。

最後女房東也無奈的表示，看到眼前的景象讓她腦袋一片空白，「我問了警察，能不能麻煩他們找一下她，看她是否平安，畢竟一個女孩子單獨在外，但警察跟我說，他並沒有這個權限，因為我不是她的家人，但就我所知她沒什麼家人啊，但警察還是說這些都必須照著程序走…」因此才決定PO網尋人，希望有認識這名女子的網友能夠主動聯絡她。

房東ＰＯ和隔壁房客的對話（翻攝爆料公社）