因顧客看不慣…郵局令員工禁戴口罩 網轟：豬腦政策

2018年07月27日 13:04 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

管很大？日前有民眾因為看不慣郵局窗口人員戴口罩執勤，認為有礙溝通和觀感不佳，台中郵局於是發函要求員工若非罹患呼吸道傳染疾病就別戴口罩，函文一出隨即引起員工反彈，砲轟「三歲小孩都知道戴上口罩在衛生上有利…研議出這條公文的人，非常沒有衛生水準。」

爆料員工昨（26日）在臉書社團《郵局郵政全民開講》PO文指出，「因為有客戶不爽看到窗口有人戴口罩上班，所以向郵局投訴，因此郵局發了公文叫窗口不能再戴口罩。戴口罩的好處不只可避免自己講話時的飛沫噴濺到客戶身上，也可避免被口沫橫飛的客戶飛沫傳染，這跟政府推行拱手取代握手一樣，是符合公共衛生的做法。還有髒兮兮的郵袋，那麼多細菌與塵蟎，怎能不戴口罩？要讓鼻子過敏？研議出這條公文的人，非常沒有衛生水準。」

他接著又說，「我不知道你是根據幾個數據導出這則公文，不用有公衛知識，三歲小孩都知道戴上口罩在衛生上有利，用不著非得感冒才能戴口罩。如果窗口都咳好咳滿、打噴嚏，或是有客人說他比較注重衛生，想要服務人員戴口罩，你怎麼辦？」他認為，上級單位連無理取鬧的客訴都擺不平，反倒是跟著起舞，濫用通函公文等公器，「這不叫會辦事，叫做無能！」

函文一出隨即引起員工反彈。（圖／翻攝自臉書《郵局郵政全民開講》）

貼文一出引起網友熱議，「人家無病呻吟一下就跪了」、「客人說我們制服很醜，是不是要脫掉嗎？」、「如果客戶說某窗口人員顏值不高是不是也要被調走」、「我想投訴窗口人員不能太胖，觀感不佳，不能太老、不能禿頭、不能...」

不過也有員工認為「服務業本來就該有點服務業的樣，感覺也是做人一種基本禮儀！」、「基本上金融業，尤其是銀行，口罩不能戴，安全帽脫下，還要求髮髻與臉妝」

《蘋果》報導，中華郵政公司發言人簡良璘表示，總公司絕對不會規定員工不可戴口罩，戴口罩涉及每個人自己的健康管理，應該尊重員工；台中郵局局長蔡文慶則坦承，該函文是本周由營業單位發函給轄內118個支局，他強調並非強制規定，但因郵局是服務業，希望窗口若非身體不適要戴口罩，就盡量把口罩拿下與顧客對談，除了能較清楚與顧客溝通，也比較有好的印象，「可能函文用詞問題引發員工誤解」。