「養家不怕苦」！菜鳥扛1天瓦斯就神隱 網怒：一日系列？

「養家不怕苦」！菜鳥扛1天瓦斯就神隱 網怒：一日系列？(示意圖/本報資料照)

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工作要有責任心好嗎？一名煤氣運輸員在臉書發文抱怨，表示他近日帶新人時，問對方為何這麼年輕要做這麼辛苦的行業，對方沒有思考就回：「要養家養小孩」，讓他感到很敬佩。沒想到對方似乎不斷偷懶，隔天還直接神隱不上班，讓他超傻眼，直批：「你以為你是X曜4X玩的一日系列？一日瓦斯工？」

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，現在的年輕人都怕苦，所以扛瓦斯的工作很少人來應徵，但近日他帶到一個新人，得知他願意為家吃苦，讓他相當欣賞，中午還請對方吃便當、喝飲料。

原PO說，看著這名菜鳥，也想起自己20多歲時入行的心情。不過才過了一個上午，這名菜鳥就開始不斷接電話，甚至一講就超過1個多小時，「想說應該是家裡有事情吧，我也不好意思打擾」、「我覺得算了，我不是老闆，也不想多說什麼。」

直到下班時，他問菜鳥覺得今天會不會很辛苦，對方僅回「肩膀有點痛」，他也安慰，「會痛是正常的做一陣子就會習慣了。」沒想到隔天對方直接神隱，連電話都不接，讓他氣得說：「你以為你是『X曜4X玩』的一日系列？一日瓦斯工？X的！枉費我的苦心和便當了」。

「養家不怕苦」！菜鳥扛1天瓦斯就神隱 網怒：一日系列？ 邰智源體驗當市長的一天。(圖/翻攝自木曜4超玩)

對此，許多網友看了都紛紛留言，「木曜四超玩的一日瓦斯工」、「這工作真的勉強不來…」、「不合適當然要馬上退坑」、「送瓦斯真的很辛苦！」、「我可以應徵嗎，我也想養家娶老婆」、「光驗瓶就要起肖了，送瓦斯不累，累的是還要應付奧客」、「對新人不用太好，三個月做得下去再來用心也不遲」。

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