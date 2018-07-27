清境暑假同假日收費！她怨被當盤子 網轟「下個墾丁」

清境因具北歐風光之美素有「台灣小瑞士」美名。（達志影像／shutterstock提供）

友善列印
／綜合報導

墾丁觀光發展爭議不斷，為人詬病的高物價，致使觀光面臨雪崩式下滑，如今又有一個觀光地點被質疑把民眾當盤子。一名女網友抱怨日前去清境玩，但青青草原平日暑假卻收假日門票費用，讓她無法接受；更讓她不滿的是，花了450元買的6小顆水蜜桃，回家後卻發現市場同等級的只賣150元，讓她感覺被坑慘了，氣呼「下次不會再去了！」

原PO透露，周三（25日）難得和父母相偕去清境遊玩，原本打算前往青青草原，沒想到買票時發現，平日160元的門票，收費員卻向她收取假日費用，還說「暑假就是假日計費」，雖然只差40元，但她覺得觀感很差「那種感覺很坑！」就改去走50元的天空步道。

原PO之後和爸媽去買水蜜桃，打算做為送禮用，「第一攤買了一盒6顆（一斤350）大約9百多，爸爸說想邊吃所以又去第二攤買了（小的6顆450），結果今早媽媽去市場買菜看到水蜜桃比禮盒一斤350的還大就問了一下，結果一斤170，然後小顆的6顆150…結論就是下次不會再去清境了！爆坑了！」

高空步道吸客 清境塞10公里 圖為清境高空景觀步道。（楊樹煌攝）

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「風景區就是賺這～盤子錢」、「市場買的也是國產水蜜桃嗎？如果清境賣的水果跟市場賣的都是國產的就真的滿坑的」、「下一個墾丁」、「暑假是假日…哈哈這是我聽過最好笑的笑話了」。

不過也有人認為「可是人家官網上有公告，是板主自己沒做功課」、「暑假算假日很正常，因為是觀光區，平日沒什麼人他們也要生活，所以可以體諒」。

文章來源：Facebook/爆怨公社

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