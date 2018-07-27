夢想發大財！外賣哥騎「土豪金」機車送餐 慘被警察逮捕

「牛Ｂ」土豪金機車讓外賣哥被逮捕（翻攝微博）

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夢想就是當土豪賺大錢！上海一名以外賣維生的外賣哥，為了能一般民眾能夠看到自己的夢想，竟然突發奇想把自己用來送外賣的機車給漆成「土豪金」，並在外賣的箱子上寫上精神勝利的標語「哥一直被模仿，但從未被超越」，甚至還偽造了一個寫著「滬A88888」來上路。不過這個幻想仍然底不過現實，當地警方在接到檢舉後將其逮捕並開罰。

根據《看看新聞》報導，雖然只是個送外賣的小弟，但是這名陳姓外賣哥一直沒有放棄夢想，因此才會決定把機車漆成土豪金，來安慰他想要當土豪的夢想。據了解，為了打造這台土豪金機車，他用金色噴漆細緻的把整台機車給塗成金色，並且在車身上貼著藍寶堅尼的LOGO，甚至還在龍頭上寫著「牛逼」以及在外賣相寫著一直被模仿，但從未被超越」及「土豪金專送」等等字樣，甚至還在擋泥板上偽造了一個「滬A88888」的車牌。

由於這台機車實在是太顯眼，因此這名外賣哥也在當地小有名氣，不少網友在見到他時都會忍不住拍照上傳，不過就在本月24日，外賣哥騎車送餐時被警方攔下，將他以非法改造車輛、偽造車牌、故意毀損車牌等罪名逮捕，並且開罰750元人民幣（約新台幣3372元），並限期將車改善。

不少人看到土豪外賣哥都會拍照上傳（翻攝微博） 不少人看到土豪外賣哥都會拍照上傳（翻攝微博）
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