家暴持刀追砍！父親年老贖罪卻罹癌 女兒淚：好不容易變了又離開我

家暴持刀追砍！父親年老贖罪卻罹癌 女兒淚：好不容易變了又離開我(示意圖/達志影像)

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「好不容易你變了，但你又要離開我了！」一名女網友從小父母離異，4歲時與哥哥被父親帶走，卻遭爸爸無情家暴，甚至持刀追砍，直到8歲時被母親帶回，才結束這一場惡夢。過了十幾年後，父親也老了，雖然開始想「贖罪」於她，但卻得知罹患肺癌的事實，讓女兒相當難過，深怕這份愛隨時會消逝。

女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文寫道，4歲到8歲這段期間，他與哥哥被父親帶回同住，最深的印象就是被爸爸拿刀追砍，所幸當時父親在揮刀時，刀片從刀柄裡飛了出去，她才保住性命，「也許老天爺憐憫我們，認為命不該收，就把我們命給留下了！」

原PO表示，8歲那一年她被媽媽帶走，直到現在過了16年後，她已經結婚生子才與父親變得相處融洽，不僅會一起出去玩、逛老街，「我要買什麼，你總是快我一步拿出錢，然後告訴我『爸爸買』，你就像在贖罪一樣，一次又一次的對我好，現在你卻在我們這麼有聯絡的時間裡，你得癌了！」

短短的2個月裡，原PO父親的病情日趨嚴重，甚至囑咐女兒簽下放棄急救同意書等等，「我以前恨他，但我也沒那麼恨，因為他是我爸，但我怨他！好不容易有的親情，好不容易增加了，好不容易你變了，但你又要離開我了！然後要我看你痛苦，要我簽下放棄急救同意書」、「我就像沾板（砧板）一樣，默默承受，你放了什麼，我就無聲的接收！但我知道我還不能喊累……或許難過和難受已經佔據了我的累！」

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