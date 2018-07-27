囂張賓士男虧妹找包養 她一招KO對方被讚爆

2018年07月27日 18:13 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

「這種有病的車友，說不過人家就惱羞成怒」一名女網友在網路上抱怨，一名自稱是開賓士車的男車友，以金錢誘惑她當包養對象，但她不從，對方竟出言威脅恐嚇，結果女網友一招立刻讓男子道歉，還承認自己是「狗娘養的」。

原PO今（27日）在臉書社團《爆廢公社》上傳多張截圖，從對話中可見，男車友先是貼出一張賓士車鑰匙炫耀「妳男友的車有我的好嗎？」、「其實我賓士只是買菜車而已啦，我還有一台大牛跟奧迪…」想要透過社團把妹，邀她一起出遊。

眼見原PO遲遲未回訊，他還問道「妳打字很慢…怎麼都不回啊？妳是害羞嗎？」這時原PO才不留情面的開炮「害你媽個頭，我是在看你要自言自語多久。」沒想到賓士男沒被罵退，還持續癡纏，改口透露自己女友去大陸，短時間不會回國，所以打算找一個包養對象，「反正我們玩我們的不用理她，她也沒很愛我啦！」

網友笑虧賓士男「最後一句根本神孬」。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

儘管原PO表明自己有男友，但賓士男攻勢不斷，試圖說服她「妳不說男友也不會知道，我包養妳，讓妳不工作又有錢花，然後穿名牌吃大餐」、「帶我出去妳還可以跟朋友炫耀我是經理級」。但原PO接著又以「我男朋友是老闆」打臉賓士男，不料對方竟惱羞成怒，「Ｏ妳娘的我好聲好氣跟妳說話妳他Ｏ的現在是怎樣？欠Ｏ是不是！信不信我把妳拖去山上強Ｏ再丟去給別人輪Ｏ！」

對面恐嚇威脅，原PO則淡定回嗆「好，我截圖了」，並貼出報警的通話截圖，原本氣焰囂張的賓士男立刻屈服示弱，「對不起，我是狗娘養的我錯了」隨即結束對話。

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言笑虧「果然能當經理的人都是能屈能伸」、「最後一句根本神孬」、「笑死，秒變癟三」、「不吉白不吉，經理口袋深度應該不一樣，直接用傳票測試一波財力」。