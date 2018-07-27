茶妹淚訴「媽過世還有5歲弟要養」 他一神回網全笑歪

2018年07月27日 20:20 杜炤佑

「現在女生怎麼脾氣這麼差，說沒幾句就生氣。」一名男網友日前收到一名女生的訊息，對方先是以在同個遊戲公會裝熟，接著訴說自己可憐的身世，希望他能約出來交易「2小時6000」，沒想到男網友的神回覆讓對方馬上翻臉，其他網友也笑翻，「歐巴壞壞！」

男網友在臉書「爆廢公社二館」分享數張對話截圖，可見一名茶妹主動私訊他，表示兩人曾在同一個手遊公會的群組裡，隨後便說自己最近被裁員、男友又劈腿，導致財務狀況出問題，還問他：「請問您有在品茶嗎？」

原PO貼出對話截圖。(圖/爆廢公社二館)

男網友聽完回：「所以改行賣茶葉？大禹嶺還是杉林溪？」接著茶妹也坦蕩蕩地表示自己是援交妹，並秀出自己的條件等等，但沒想到原PO竟開出大絕，說「老實說...我們是同行，我一次收費1000而已，要不妳來我這消費，滿6次可折抵我去妳那消費1次？有錢大家賺。」

原PO貼出對話截圖。(圖/爆廢公社二館)

茶妹又繼續打出苦情牌，「爸爸車禍住院，媽媽在10歲那年去世，家裡還有5歲弟要照顧」，結果原PO也馬上打臉說：「妳5歲弟弟哪來的？妳爸打手槍射到泥土裡澆水長出來的？」更貼出一張紙紮車，笑說：「我車可帥了，只是位置比較小，不能搖太大力...，避震不太穩。」

原PO貼出對話截圖。(圖/爆廢公社二館)

原PO貼出對話截圖。(圖/爆廢公社二館)

最後對方「見笑轉生氣」，直接怒嗆原PO：「X你媽，怎麼不去吃屎，X。」讓其他網友看了紛紛笑歪，「弟弟那段太好笑了」、「你真是理性，五歲弟弟到底哪來的阿？做這行幾乎要全家死光光才能做阿」、「猴巴不能這樣對妹紙啊！」