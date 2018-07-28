求職被嗆多念點書 打臉！人資遭爆當年念「7分大學」

2018年07月28日 14:36 陳慶餘

這巴掌打得超響！一位女網友日前在批踢踢發文，表示自己因為最近想要轉換跑道和轉換心情，所以就決定找個兼差打工來做，沒想到卻在求職時被人資嗆要「多念點書」，讓她無奈上網抱怨，沒想到貼文曝光後，有熱心網友透過對方的對話ID和發文紀錄，肉搜出這位人資過去念的學校疑似是當年7分就能上的大學，讓不少網友看之後通通笑翻。

從女網友貼出的對話紀錄中可見，對方在徵人啟事上寫著「徵求八月5號的服務人員」，因此她就理所當然的認為對方是在徵求整天班的工作人員，但沒想到對方在得知到她要面試整天班後竟當場變臉，表示目前只缺午班人員，還酸溜溜的表示「給妳一個經驗，應徵任何工作都要看清楚」、「可能需要多念點書囉」，高高在上的語氣讓原PO滿頭問號，無奈上網詢問網友意見。

貼文曝光後，立刻就有眼尖網友發現，對方雖然用斗大標題寫著「徵求八月5號的服務人員」，但卻在內文的備註寫著「八月5午（目前只缺這日）」，讓不少網友看了之後都超傻眼，也都站在原PO這邊並留言表示：「8月5午，自己寫不清楚是在兇屁啊」、「八月5午是三小啦，看的超氣」、「八月5午…連正式的中文都不會寫，誰才是沒讀書？」

沒想到接著更有網友透過人資聯絡資料中的ID，肉搜出對方的真實姓名以及先前在批踢踢上的發文紀錄，發現對方過去念的學校，竟然就是在10年前鬧得沸沸揚揚、只要考7分就能夠上的大學，讓本來義憤填膺的網友看到之後通通笑翻，紛紛留言反酸：「母湯啊捏，真的壞壞」、「誰要多讀書很清楚了」、「拿這種學歷的人好意思叫別人多讀點書，這臉皮」、「很有說服力啊，就是爛學校才知道讀書的重要XDD」。