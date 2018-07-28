被義交勸「停進車格」！三寶嗆：我技術就不好啊 影片曝光反被嗆爆

2018年07月28日 14:36 杜炤佑

(影/爆料公社)

停進車格很困難嗎？一名男網友在臉書爆料指控，27日他在路邊把車子停好後，出現一名義交不滿他超出格子，要求他把車停進車格內，讓他相當憤怒，「不知道哪來的官威，要紅就讓你紅！」不料影片PO上網後，反被其他網友紛紛砲轟：「笑死，技術差還學人開車。」

影片中，義交因為原PO沒有把車子停進車格內，便上前勸導他，沒想到2人因此爆發口角。當時義交無奈地說：「爆料爆料，盡量爆料，請你把車停在車格內有什麼問題？」原PO還反嗆：「我停車技術不好，我停不進去不行嗎？」、「我沒有倒車雷達，我撞到車你要負責嗎。」

義交聽完一臉傻眼地說：「你沒有倒車雷達是我的問題嗎？」原PO則不願意退讓，最後還罵義交：「不要以為做官很像很大一樣！」事後還在臉書社團「爆料公社」PO文寫道：「一個交警對我大小聲，不知道哪來的官威，要紅就讓你紅。」

原PO事後還在臉書社團「爆料公社」寫道：「一個交警對我大小聲，不知道哪來的官威，要紅就讓你紅。」(圖/爆料公社)

影片曝光後，其他網友反而紛紛力挺義警，「路邊停車都不會？三寶去重考駕照啦！」、「不會開就不要出當3寶」、「拍起來取暖不成反被人嘴」、「講得很理所當然ㄧ樣，連父母的臉一起丟了」、「好可憐的義交，遇到腦殘的！」