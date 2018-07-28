蘋果卡喉送醫！2歲兒住院1個月竟「感染愛滋」 父母崩潰痛哭

2018年07月28日 15:52 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸貴州省貴陽市一名1歲嬰兒去年10月28日時因吃蘋果卡喉，送到醫院急救，期間輸過一次血，但今年6月滿2歲後，卻發現他感染上愛滋病毒，而且父母檢查結果都是陰性，於是懷疑兒子是在住院時遭受感染。

據陸媒報導，唐女士表示，兒子小天（化名）1歲時誤食蘋果卡在喉嚨，因此送到貴陽市婦幼保健院進行治療，「送過去是中午1點左右，治療了1個小時，醫生就告訴我們孩子被送進ICU（加護病房）。」

後來小天住院長達近１個月，且回家後，父母也發現他呼吸不太正常，隔了2天又再度送回醫院就診，沒想到又再度住進加護病房直到12月7日。在這1個多月期間，小天接受了纖維支氣管鏡、氣管插管等治療，還有一次輸血，但病情卻不見好轉。

12月7日，唐女把小天轉到重慶醫科大附屬兒童醫院，沒想到 HIV初篩竟是陽性，讓她難以相信，「我們10月28日在送他去貴陽市婦幼保健院時，也做了血檢，當時的檢查HIV是呈陰性。」但唐女士與丈夫的檢查結果卻均為陰性，讓這對父母難以接受。

事後唐女士憤怒表示：「愛滋病感染途徑大家都清楚，一個是母嬰傳播，一個是血液傳播，一個是性傳播。孩子才兩歲，排除了最後一個，我和丈夫都呈陰性也排除了第一個，那麼剩下的只剩血液傳播。」因此他們認為是貴陽市婦幼保健院的問題，才讓孩子感染愛滋。

據報導指出，貴州省衛計委處接訴後，當天就立即對市婦幼保健院涉及患兒就診相關聯的兒童重症醫學科、輸血科、檢驗科、藥劑科、院感科、纖維支氣管鏡室和消毒供應中心等進行了仔細調查。另外，當時與小天有接觸的33名醫務人員也進行了HIV病毒檢測，結果均為陰性，還有相關聯血液標本進行檢測後，也均未發現異常情況，接下來將會進一步尋找感染源。