士林夜市又傳坑人！手機殼「一個4200元」 她傻眼氣炸

2018年07月28日 17:46 杜炤佑

士林夜市又傳黑店坑人？一名女網友27日晚上與友人去士林夜市逛街，期間逛到一間客製化的手機殼店家，當時女網友問了價格數次，「甚至我還開玩笑說，該不會現在不跟我說等我要付錢後好幾千吧，我身上沒那麼多錢喔！」而女員工還回「不會啦，不用擔心！」沒想到等待成品完成後，竟被店家要求付4200元，讓女網友當場傻眼。

女網友在臉書「爆料公社」PO文表示，近日和朋友一起去士林夜市逛街，在晚上11點15分左右逛到一間客製手機殼的店家，當時她選了殼、圖案、鑽的樣式給店家製作，期間也問過2、3次價格，但女店員都沒有透漏完整價格，直到手機殼做好後，「計算機按著按著就來到了四千多塊...。」

原PO當下表示：「我身上沒那麼多現金耶」，女店員則回：「沒關係我們也可以刷卡，可是要10%手續費喔！」最後原PO因為擔心捷運快結束了，也不想再吵下去，因此給店家刷了1200元，再另外給現金3000元，結束這段不愉快的消費經驗。

女網友在士林夜市買到4200元的手機殼。(圖/爆料公社)

最後原PO也奉勸大家：「買東西真的真的真的一定要先知道價格，這家店家真的是完全沒有任何金額標價的。」對此，許多網友都紛紛留言「這種錢真好賺...然後樓主經驗太少」、「這樣收我二千都覺得貴了」、「不肯報價，連看都不要看」、「手機殼200元+買經驗4000元」。