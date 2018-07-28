閨蜜邀當室友！她一進門驚見「擺香爐作法」嚇跑...網揭密

閨蜜邀當室友！她一進門驚見「擺香爐作法」嚇跑...網揭密(圖/翻攝自PTT)

友善列印

如果是妳，還敢入住嗎？一名女網友曾在PTT分享故事，當時一位朋友與男友分手，男方也搬走，於是她租約到期便答應搬過去，但她竟發現對方的房間裡竟擺著一個小香爐，旁邊還有蠟燭、雞蛋、糖果等等，讓她瞬間起雞皮疙瘩，懷疑對方在家作法。

女網友表示，當時朋友分手沒多久，對方的男友就從合租公寓搬走，而她因為剛好房租租約到期，於是就答應朋友說好搬過去一起住，「過了幾天我準備搬家，她說不小心把那間房門反鎖了需要請房東來處理，接下來幾週詢問她狀況時，不是還沒處理就是不讀不回，說沒看到訊息，看她臉書打卡常在外縣市，而租屋的租期快到了，我也有點急，心想要不要另找房子。」

後來，原PO想說再去看看房子，結果一去才發現根本沒鎖，「進去房間就看到書桌上擺著一個小香爐，上面有一些燒完的香和2、3支倒插燒完的香菸，香爐旁邊還有4支蠟燭，2支黃的2支白的，1顆雞蛋和散落的糖果，旁邊還掛有我第一次來時沒看過的男性貼身衣物。」

看到眼前這一幕，原PO嚇得趕緊拍照給其他朋友看，同時懷疑室友在進行某種儀式，想弄前男友之類的，「當下真的是全身雞皮疙瘩，趕快收了東西就走。」

文章一出，其他網友也紛紛留言，「一看就怪怪的」、「看來是求桃花的 ，不過妳還是離遠一點比較好」、「感覺是泰國陰牌」、「過陣子可能就是妳被擺在桌上了」；還有專業網友解釋，早在泰國就有流傳一種古老法術，能讓分手的情侶重新復合，當中就需準備兩人照片、生辰、姓名、穿過的衣服、鮮花1把、七色布、熟雞蛋1個、香水1瓶、香菸1包、線香1包、白酒1瓶、蠟燭1包及1米長白布等。

當舖員工花1500收購小提琴...

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