拿「薯片蛇」嚇8旬嬤！屁孩惡作劇害她跌倒 1.6萬人怒了

拿「薯片蛇」嚇8旬嬤！屁孩惡作劇害她跌倒 1.6萬人怒了(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

年長者身體較差，若不小心跌倒，後果不堪設想。一名女網友上網抱怨，表示日前80歲阿嬤在公園跌倒，所幸僅挫傷並無大礙，但跌倒原因竟是遇到屁孩，拿「薯片蛇」嚇人間接導致，讓女網友氣得痛批「萬一那些年長者本身有一些疾病，被這樣嚇一個出了甚麼事，該找誰負責？」。

整人玩具「薯片蛇」(圖翻攝自/Dcard) 整人玩具「薯片蛇」(圖翻攝自/Dcard)

一名女網友在《Dcard》透露，最近父親回家後提到阿嬤跌倒了，所幸身體多處挫傷並無大礙，但細問跌倒原因，才知道她下午在公園散步時，期間恰好遇到一群少年，拿著整人玩具「薯片蛇」到處嚇老人，當時原PO的阿嬤當好經過，不小心也被間接嚇到跌坐地上。

原PO氣的表示「或許我阿嬤會跌倒並不是那些屁孩直接造成的，但我覺得他們拿整人玩具去嚇公園裡的『老人』，就是一件超級沒水準的事情，萬一那些年長者本身有一些疾病，被這樣嚇一個出了甚麼事，該找誰負責？」而她們也猜測，這些少年可能是在拍片。

認為現在很多youtuber會拍攝整人影片，而這些影片對小孩影響很大「現在youtuber拍的影片真的影響小孩太深了，youtube上真的太多太多這種整人影片，他們整自己身邊的人是有趣，但他們並沒有呼籲也並沒有告訴收看他們影片的人整人是要看對象看場合的」，若未有正確判斷的小孩觀看，就有可能造成不良影片，甚至模仿。

她也透露，或許youtuber要拍這些影片是他們的自由，且有些人會覺得「你不喜歡就不要看，我們沒辦法控制觀看者的身份」，但她還是藉此呼籲，希望家中若有年紀較小的孩子觀看，「教導他們正確的觀念，不要再讓這樣的事情發生，不要讓他們被那些影片誤導為整人是件很有趣的事，因為這真的一點都不好笑，他們並不知道事情的嚴重性」。

此篇PO文也吸引1.6萬名網友按讚，紛紛表示「老人家不能摔啊！一摔很容易就出事了」、「你說的真的很對！youtube上真的太多這種影片了，因為知道拍這種影片點閱率會高，所以人氣高的youtuber不斷的拍，而人氣不高的就會去模仿他們這樣的拍片題材，導致網路上越來越多這種影片」。

還有人氣得建議「有監視器畫面或他們有上傳影片的話，請提告。為了自己的家人，也為了其他的老人」、「如果有監視器之類的建議提告！要讓他們知道嚴重性！」，不過也有人幫忙緩頰「但是在沒有youtuber之前，死屁孩還是會做這種事啊！不要東拉西扯跟猜想引起對立比較好吧！沒水準的youtuber只有那幾個」。

文章來源：Dcard 原文

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