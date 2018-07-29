後天的努力加上化妝技巧，普妹也可以變成「正妹」。日本最近有一名正妹，在推特PO出3年前的模樣，她原本是擁有憨厚「方型臉龐」的普妹，豈料在她努力瘦身及學習化妝後，變身電眼女神，由於反差相當的大，讓不少人直呼「潛力股啊！」
肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人(圖翻攝自推特/ONANISEASON)
日本一名女網友「ONANISEASON」在推特分享3年前後對比照，只見她先前模樣是一個黑髮、笑容靦腆的肉感普妹，為了能夠變漂亮，於是她下定決心要減重，並學習化妝技巧、勤做保養，如今她變成大眼正妹，模樣極為性感，她希望藉此鼓勵其他女性，只要堅持做改變，每個人都能變漂亮。
肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人(圖翻攝自推特/ONANISEASON)
由於該名正妹的反差太大，吸引1.1萬網友按讚，許多人紛紛表示「瘦下來後，感覺好像變年輕了」、「根本就是潛力股」、「感覺得出來真的很努力呢」、「越變越可愛」，還有人也因此受到激勵，下定決心要好好做改變。
3年ダイエットとかメイクとか美容に気をつけてここまでいけたんです。皆さんも諦めないで我を張る（頑張る）ことが大切です pic.twitter.com/Gn0zRefeoo— とっととハメ撮り晒され太郎 (@ONANISEASON) 2018年6月21日