肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人

肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人(圖翻攝自推特/ONANISEASON)

友善列印
/綜合報導

後天的努力加上化妝技巧，普妹也可以變成「正妹」。日本最近有一名正妹，在推特PO出3年前的模樣，她原本是擁有憨厚「方型臉龐」的普妹，豈料在她努力瘦身及學習化妝後，變身電眼女神，由於反差相當的大，讓不少人直呼「潛力股啊！」

肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人(圖翻攝自推特/ONANISEASON) 肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人(圖翻攝自推特/ONANISEASON)

日本一名女網友「ONANISEASON」在推特分享3年前後對比照，只見她先前模樣是一個黑髮、笑容靦腆的肉感普妹，為了能夠變漂亮，於是她下定決心要減重，並學習化妝技巧、勤做保養，如今她變成大眼正妹，模樣極為性感，她希望藉此鼓勵其他女性，只要堅持做改變，每個人都能變漂亮。

肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人(圖翻攝自推特/ONANISEASON) 肉感普妹減肥學化妝！3年後變電眼女神 對比照驚人(圖翻攝自推特/ONANISEASON)

由於該名正妹的反差太大，吸引1.1萬網友按讚，許多人紛紛表示「瘦下來後，感覺好像變年輕了」、「根本就是潛力股」、「感覺得出來真的很努力呢」、「越變越可愛」，還有人也因此受到激勵，下定決心要好好做改變。

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