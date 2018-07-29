工具男被當許願池！追1年還沒牽到手 說錯話慘遭封鎖

2018年07月29日 11:10 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

追求心儀對象時，腦袋還是得保持清醒，以免被當工具人。台中一名男網友在去年，開始追求一名住台北的女生，但兩人約會期間都是男方付錢，而且幾乎都至高級餐廳消費，但1年後兩人不僅沒進一步發展，甚至連手都沒牽過手，男網友的朋友都勸他別當工具人，豈料這件事被女方得知，最後更氣得直接將他封鎖。

台中一名男網友在《爆怨公社》表示，去年開始追一名住台北的女生，幾乎都是他開車北上找女方，而且每個月都會約會吃飯，至RAW、教父牛排、勞瑞斯、犇鐵板燒等高級餐廳用餐，女方卻未曾付過錢，但原PO也心甘情願，只是想進一步發展時，女方都會以「觀察期很長，因為被前任傷害很深」婉轉拒絕。

幾乎都是原PO開車北上找女方，且每個月都會約會吃飯，至高級餐廳用餐(圖翻攝自/爆怨公社)

原PO的朋友認為，女方都未付錢，不互相的行為很不好，最後他自己也受不了，因此不小心將想法說出來，豈料女方得知後，認為不被受到尊重，接著原PO更透露「她臉書從頭到尾都不會有男生的出現，於是在封鎖我的前一天，我故意留言留個『RAW是跟我去』之類的內容馬上被刪除」，這時他才瞬間被打醒，自己一直被當工具人。

原PO事後也貼出兩人對話內容，只見女方聊天訊息裡，時不時就會說出願望清單，許多網友紛紛表示「為什麼他回話回的跟客服一樣你還聊了兩年」、「被當提款機+提升行情的工具無誤」、「對話都是願望清單，整個把你當許願池」、「其實她從頭到尾都在利用你，你看不出來嗎？一直讓你花錢，自己卻沒付出什麼」。

不過也有人認為「一個願打一個願挨，身為男人要有點肚量」、「沒本事自己願意掏錢出來，就不要後悔說嘴，倒不如用這些時間讓自己變成更好的人，讓別人願意為你掏錢吧！」，而原PO也解釋，自己只是想抱怨不是報復，對於被封鎖而很不開心，因為他連道歉的機會都沒有，也決定不再與對方聯絡了。