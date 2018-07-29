2018年07月29日 14:01 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

努力認真的女孩最美麗。大陸湖北武漢一名18歲少女，每日頂著高溫騎腳踏車15公里，從家裡至江岸區竹葉山中環商貿城賣冰棒，原來她的媽媽生病了，醫藥費並不便宜，為了能上大學，她便獨自出來賣冰棒，希望可以籌措學費，許多人知道她的故事後，都感到相當心疼，甚至稱她為「初戀臉萌妹」。

綜合陸媒報導，18歲的王洪彤剛從高中畢業，考完高考後即將上大學，但由於母親生病了，需額外支付醫藥費，因此沒有多餘的錢讓她繼續升學，為了能夠上大學，於是她決定頂著高溫，在街頭賣冰棒賺取學費「勤工儉學可以有時間自由支配，做兼職就沒法有時間學習了，而且我想儘快自立，也想積累一些創業的經驗」。

初戀萌妹每日騎「15公里」賣冰 背後故事百萬人心疼(圖翻攝自/湖北日報網)

王洪彤每天腳踏車騎15公里至長江大橋上賣冰棒，且車程更是將近1個半小時，但她對此不感到辛苦，更透露「蜂蜜冰棒是我爸的一絕，甜甜的涼涼的，王家祖傳！」，也指剛開始時不太敢叫賣，一晚只賣6根冰棒，直到爸爸來幫忙，她在一旁觀察父親的銷售模式，發現爸爸用笑容感染對方，她的生意也漸漸好轉。

不過由於曾經收過假錢，因此王洪彤的父親還替女兒，辦了支付寶收錢，降低收到假錢的風險，王洪彤現在每日的目標，就是要賣掉100根冰棒「這樣每天利潤就有100元（約新台幣448元），就能在暑期賺好學費。我每天回家就會看看收款記錄，覺得離賺夠學費又近了一步」。而父親提到，比起讓賺錢，他更希望女兒能夠學到如何創業。

而王洪彤每次都穿校服賣冰棒，許多顧客才知道她是來賺取學費的，直呼她非常懂事，還有不少網友紛紛前來朝聖，有一晚她還遇到6名阿姨，一次把剩下十幾根冰棒買光，並催促她早點回家，讓王洪彤感到相當感動，目前她已報考湖北幼兒師範高等專科學校，「從小我就想當老師，希望以後有機會回報社會，回報那些好心人」。