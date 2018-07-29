和女同學打工只能當「辛苦外場」 老闆曝真相大學妹超傻眼

2018年07月29日 14:10 邱柏玟

許多人會在大學時期開始打工，也會找同學一起共事，但遇到有心機的人就會讓自己又累又辛苦！最近有一名女大生抱怨自己和「嬌嬌女」到網咖打工，可是做了半年依然像個菜鳥只能做辛苦的外場工作；後來追問老闆才知道是嬌嬌女背後搞鬼，對方被老闆訓話後，還反罵女大生「都是妳害的」，讓她超傻眼。

27日原PO在臉書社團《王子與公主病》匿名投稿，她說自己和嬌嬌女是大學同學，一開始認為對方熱心又好相處，而自己則是不愛計較，間接養成「慣性退讓」的個性。兩人在大三時一起到網咖打工，因為嬌嬌女比她早到職兩個星期，沒想到她因此淪為嬌嬌女的「專用助理」。

原PO提到網咖通常一個班次最少有兩個人，工作內容分為櫃內及外場，櫃內的工作較為輕鬆，像是點點電腦幫客人開台、煮泡麵、調飲料、賣商品和清理冰箱；但外場的工作就完全不同，凡是掃地、拖地、掃廁所、洗菸灰缸、清桌面和洗冷氣等，而往往都是資歷較淺的人擔任外場。

而因為嬌嬌女比她早到兩個星期，所以外場的工作一直都是原PO負責，她也告訴自己「沒事，等我資歷變深了！也就能做輕鬆的工作」；沒想到一等就是半年，期間有許多新人來來去去，但她卻始終做著外場的工作。

有一天她終於忍受不了，決定去問老闆到底發生什麼事情，「老闆，我哪裡做得不好嗎？為什麼資歷較淺的人都能進櫃台，而我只能待在外場工作？」，老闆卻一臉訝異地說，「妳不是知道嗎？嬌嬌女說妳一定要跟她搭班，她說妳不敢跟別人一起搭班」。

得知真相後，原PO當場超傻眼，而且原來嬌嬌女還跟老闆表示，「她們一定要一起搭班，不然就不做了」。她當下也主動跟老闆表示，希望能給她一個機會試試看櫃內的工作；但嬌嬌女發現原PO變成櫃台，還不跟她搭班，去找老闆質問後，馬上嗆原PO「我是在幫妳耶！妳那麼笨，一天到晚犯錯，妳不跟我搭班，鐵定會出錯，妳等著被同事討厭」。

後來因為嬌嬌女的關係，導致不少新人離職，老闆知道後就把嬌嬌女叫到辦公室訓話，沒想到對方卻始終認定是原PO的錯，怒嗆「都是妳害的」；當下讓原PO超無言，只能翻了翻白眼，繼續做自己的工作。