愛車Gogoro被撞倒有刮痕 維修站報價1萬5驚呆車主

2018年07月29日 15:17 邱柏玟

台灣有許多民眾會選擇電動車當代步工具，但維修費往往讓車主很頭痛。最近有一名女子和男友將愛車Gogoro停在路邊，取車時發現車身有刮痕，疑似遭撞倒過，但現場沒看到肇事者；兩人報警後將車子騎去維修站，沒想到維修費將近1萬5千元，讓她們超傻眼，希望能找到肇逃人士，替愛車討回公道。

一名來自高雄的女網友在臉書社團發文求助，提到她和男友將Gogoro停在左營裕誠路三民家商對面的運動用品店，但牽車時發現右半邊車身有刮痕，手把也出現毀損，兩人推測愛車可能遭到撞倒又被重新牽起，只是現場沒看到肇事者；她們趕緊報警，但路邊監視器都沒拍到事發狀況。

一票網友看到報價單全驚呆，紛紛直呼「這維修費嚇死人」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

原PO只好和男友將愛車騎去維修站估價，沒想到費用居然將近1萬5千元，她還將估價單拍下上傳，內容洋洋灑灑將近20個維修項目，價錢從80元到3600元不等；不過，她也補充表示，報價單只是維修站建議的項目，「不是(Gogoro)倒一下就一萬五啦」，她不會全部照著修，不必要的會省略。

儘管原PO發文是為了找肇逃人士，但一票網友留言全歪樓，都被報價單嚇壞了，「想不透gogoro維修為何這麼貴」、「一般機車撞到會留紙條，對方看到狗狗(gogoro)就烙跑」、「維修費不意外，這也是不推這電動車的原因之一」、「果然是精品車」、「維修費高的嚇死人，果然看看就好！」；有內行的人解釋，「Gogoro1代是一體式的，所以一個壞其他的可能要跟著換」。