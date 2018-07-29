高雄車在新北遭檢舉 駕駛爆氣：車牌、顏色都不同

2018年07月29日 17:37 邱柏玟

馬路上交通事故多，有不少人會裝設行車記錄器或是用手機錄影，保護自己之餘，有的也會進行違規檢舉。最近高雄有一名男子收到一張舉報罰單，但違規地點居然在新北市，而且照片中的車子和車牌都跟他的車不同，讓他簡直氣炸，「為了這張罰單浪費的時間和車馬費，比罰款多了！」

一名高雄的網友收到烏龍罰單，他都在南部騎車，違規地點居然在新北市，讓他超傻眼。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

一名來自高雄的男網友在臉書社團抱怨，提到他的母親收到一張罰單，問他車牌是否被盜用，但他仔細看罰單內容，發現違規地點在新北市三重區的越堤道，可是他是高雄人，平常只會在南部騎車，讓他超傻眼，「怎麼高雄車收到北部魔人舉報的罰單，連顏色都不對」。

原PO認為檢舉魔人的行為誇張之外，更氣警察開罰單都不查清查，讓無辜民眾收到烏龍罰單，直言「難道以為民眾很閒？都住監理站隔壁？」；他也提到為了解除這張罰單，得浪費更多時間和車馬費。除了違規地點和車牌不合理，他也分享自己粉紅色機車照，和被檢舉的車身顏色完全不同。

原PO分享自己粉紅色機車照，和被檢舉的車身顏色完全不同。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

大票網友看到原PO遇到的慘況，也感到超傻眼，紛紛留言表示「希望檢舉達人、開單員警日後自己收到這種烏龍罰單」、「開錯單、亂檢舉真的要有處罰機制，不然真的當大家都很閒嗎」、「檢舉魔人不分汽車機車」、「真的很擾民」、「亂槍打鳥很正常，10張中1張他(檢舉魔人)就賺到了」。