KTV女工讀薪水全賠開瓶費 離職淚求：可以不要藏酒嗎？

示意圖非當事者。(圖/ 取自中時資料庫)

友善列印

每間KTV都有各自的規定，而大多數店家會對私自帶酒的消費者收取開瓶費，因此造成不少人會選擇「藏酒入場」。有一名在KTV打工的女子遇到客人明知道「帶酒要收開瓶費」，卻偷偷藏酒入場，讓她當天的薪水得補貼包廂開瓶費，而她也即將離職，便發文淚求大家「可以不要藏酒嗎？」

29日有一名女網友在臉書社團抱怨，她白天在加油站打工，晚上又去KTV兼差，只為了貼補生活開銷，但常常遇到不少消費者喜歡鑽漏洞，「在接待區已告知自己帶酒要收開瓶費，你們這些人為什麼要藏酒？」，而顧客藏酒的行為居然害到她，必須自掏腰包賠錢。

原PO感嘆地說，「你們知道我這幾天不能吃飯嗎？你們知道我們很可憐嗎？沒關係我要離職了，只是我有點難過」，她直言自己昨晚賺了560元，卻得賠一間包廂的開瓶費600元，就因為客人藏酒；最後她忍不住表示，「為什麼客人素質這麼低，大家可以不要藏酒了嗎？」

許多網友馬上跳出來安慰她，痛批那些沒品的顧客，「就是有這樣的客人，沒錢在家喝就好了，花不起就乖乖待在家」、「一整間包廂連6百開瓶費都付不起，是有多窮，沒錢不會在家喝就好喔」、「現在很多台灣人看待服務業的心態真的有病」。

還有不少有在KTV工作經驗的網友心有戚戚焉，「客人真的很煩，而且很愛藏，然後被收才在那邊盧小小剛剛沒講、不知道」、「藏酒，至少把垃圾帶走！我也是做過KTV的，開瓶費還要扣錢真的很可憐」；有一部分網友則認為公司規定不合理，客人藏酒不應該扣員工薪水，紛紛建議原PO應該到勞工局投訴。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

高雄車在新北遭檢舉 駕駛爆氣...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。