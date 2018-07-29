KTV女工讀薪水全賠開瓶費 離職淚求：可以不要藏酒嗎？

2018年07月29日 18:36 邱柏玟

每間KTV都有各自的規定，而大多數店家會對私自帶酒的消費者收取開瓶費，因此造成不少人會選擇「藏酒入場」。有一名在KTV打工的女子遇到客人明知道「帶酒要收開瓶費」，卻偷偷藏酒入場，讓她當天的薪水得補貼包廂開瓶費，而她也即將離職，便發文淚求大家「可以不要藏酒嗎？」

29日有一名女網友在臉書社團抱怨，她白天在加油站打工，晚上又去KTV兼差，只為了貼補生活開銷，但常常遇到不少消費者喜歡鑽漏洞，「在接待區已告知自己帶酒要收開瓶費，你們這些人為什麼要藏酒？」，而顧客藏酒的行為居然害到她，必須自掏腰包賠錢。

原PO感嘆地說，「你們知道我這幾天不能吃飯嗎？你們知道我們很可憐嗎？沒關係我要離職了，只是我有點難過」，她直言自己昨晚賺了560元，卻得賠一間包廂的開瓶費600元，就因為客人藏酒；最後她忍不住表示，「為什麼客人素質這麼低，大家可以不要藏酒了嗎？」

許多網友馬上跳出來安慰她，痛批那些沒品的顧客，「就是有這樣的客人，沒錢在家喝就好了，花不起就乖乖待在家」、「一整間包廂連6百開瓶費都付不起，是有多窮，沒錢不會在家喝就好喔」、「現在很多台灣人看待服務業的心態真的有病」。

還有不少有在KTV工作經驗的網友心有戚戚焉，「客人真的很煩，而且很愛藏，然後被收才在那邊盧小小剛剛沒講、不知道」、「藏酒，至少把垃圾帶走！我也是做過KTV的，開瓶費還要扣錢真的很可憐」；有一部分網友則認為公司規定不合理，客人藏酒不應該扣員工薪水，紛紛建議原PO應該到勞工局投訴。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！