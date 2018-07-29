超陰森！地下停車場驚見40具棺材 住戶嚇到不敢停

2018年07月29日 21:02 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多高樓大廈都會設立地下停車場，尤其是社區大樓，才能方便住戶停車。大陸安徽有一個社區的地下停車場，被民眾發現居然存放多達40具棺材，有的沒有上蓋只用白布或塑膠布罩住，讓社區住戶和鄰居都相當害怕，有些人更嚇得寧願將愛車停在路邊。

綜合陸媒報導，安徽省六安市金寨縣有一個社區叫做惠民家園，當地住戶爆料日前開往地下停車場時，意外發現入口處擺了兩具棺材，儘管上方有白布罩住，仍看得出來是棺材，嚇得他不敢停車，只好將車子停在社區外。

有的棺材上方雖然蓋著白布，但從外型還是看得出來是棺材，所以造成不少住戶受驚。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

而當地記者聽聞實地造訪，發現地下停車場不只有兩具棺材，居然有將近40具棺材被放置在停車場四周，有的還直接霸佔停車位，害不少住戶沒地方停車；令人驚恐的是，有的棺材罩著白布或塑膠布，有的則連蓋子都沒有闔上，又是在地下停車場，難免讓住戶感到毛毛的。

連社區附近的住戶也表示，只要經過這個社區就會覺得毛骨悚然，晚上的話更是可怕；有社區住戶則害怕地說，「有時候車位停滿了，只剩下靠著棺材的位置，但真的恐怖了，我寧願將車子停在社區外」。

有知情的住戶跳出來說，這些棺材疑似是屬於其他村拆遷戶的，但因為他們剛搬到這附近，沒有適當的地方能夠安置棺材，才會集中擺放到地下停車場內。目前社區停車場管理員有在各棟大樓貼出公告，希望棺材的主人盡快領回，不然會造成其他住戶受驚或不便。