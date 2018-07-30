花6300元買專櫃涼鞋 遇下雨她脫掉後驚「還有一雙？」

花6300元買專櫃涼鞋 遇下雨她脫掉後驚「還有一雙？」(圖翻攝自/微博)

友善列印
/綜合報導

鞋子整雙掉色，這樣正常嗎？大陸浙江一名女子，先前在專櫃買了一雙價值1400元人民幣（約新台幣6300元）的真皮涼鞋，豈料上周穿出門恰好遇到下雨，回家後她將涼鞋脫掉，發現腳上竟留下鞋子的痕跡，讓她看了相當傻眼。

綜合陸媒報導，寧波一名莊姓女子PO文透露，她去年6月至浙江銀泰天一廣場，在Nine West專櫃看上該雙真皮涼鞋，剛好又遇到打對折活動，因此花了1400元人民幣買下，雖然穿過幾次後，發現都有經微掉色的狀況，但當時她認為問題不大，因此也沒有立即向店家反映。

直到23日回家期間，由於剛好碰到下雨，下了車後還必需走一段路，當時涼鞋也難避免碰到雨水，起料到家後脫了鞋，她才發現從腳趾、腳背到腳踝等，都被染上鞋子的印痕，就連腳底板還完整「拓印」鞋底的模樣，讓她傻眼的表示「鞋子掉色是有的，可掉得這麼嚴重，能直接在腳上染出一整雙鞋的樣子，實在是第一次碰見」。

而專櫃人員則表示，由於鞋子已超過退換貨時間，因此無法提供此服務，但仍希望能找出掉色原因，且已連絡公司討論解決方法，最終提出願意替涼鞋做防水處理，而店長對於掉色問題解釋「由於莊姓女子這雙鞋是反皮毛做工的，本身就容易掉色，又不能防水，那天也是淋了大雨，才會變成這個樣子」。

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