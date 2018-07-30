搭便車遇死劫！孕婦翻車被噴飛 嬰兒被擠出母體活命

搭便車遇死劫！孕婦翻車被噴飛 嬰兒被擠出母體活命(圖翻攝自/太陽報)

友善列印
/綜合報導

遇到嚴重車禍，嬰兒還大難不死，這應該就是奇蹟吧！巴西聖保羅州日前發生一起車禍，一位懷孕39週的婦人當場被拋出車外，最後落在幾公尺遠的草叢裡，救護人員抵達時，發現孕婦已死亡，後來又聽見嬰兒哭聲，才找到因重物被擠壓出世的寶寶，送醫後並無大礙，更將她取名為吉瓦娜(Giovanna)，意旨「受上帝保護」。

根據《每日郵報》報導，當時一名懷孕39週的女子，搭乘一輛載滿木板的卡車，正行駛於卡亞蒂（Cajati）高速公路上，豈料期間因不明原因翻車，導致孕婦被甩出車外，且被掉落的木板壓住。救護人員埃爾頓（Elton Fernando Barbosa）憶訴，到場時只見受傷的司機，而他告知車上還有一名孕婦。

尋找孕婦同時，恰好聽見嬰兒哭聲，他循著音源才找到被壓在木板下的寶寶，「太不可思議了！我們當時不知道還有第三名受害者」，更在距離嬰兒幾公尺處發現孕婦，不過她已經沒了呼吸心跳。埃爾頓猜測，孕婦當時被重物瞬間壓迫，導致嬰兒從傷口擠出體外，而木板還幸運的切斷臍帶，才讓寶寶順利活了下來。

救護人員趕緊將嬰兒送往醫院，初步檢查身體並無外傷，埃爾頓仍驚訝不已「老實說，這一定是上帝保佑。我到現在還是不清楚，她是怎麼活下來的」，不過由於孕婦身上並未證件，且她當時是搭便車，因此司機也不認識對方，若是無法連絡上家屬，最糟的可能，就是將該名女嬰送往孤兒院，而肇事司機未來恐將面臨過失殺人的控訴。

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