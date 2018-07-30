上國5遇塞車超睏！他伸出窗外「提神求救」 萬人讚太有才

2018年07月30日 14:10 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

開車出遊最怕遇到塞車，沉悶的等待過程，總是讓人好想睡，有菸癮者更需要來上一根提神。最近有一名網友上國道5號遇到塞車，等待期間他突然發現前車駕駛，手拿著一張A4紙伸出窗外，寫著「我快睡了，哪位大大有菸，可以借一根嗎？」，讓許多人直呼太有創意了。

網友在《爆笑公社》PO出幾張照片，當時他行駛於國道五號頭城路段，由於車流量多遇到塞車，大家停在高速公路上動彈不得，原PO之後發現前車駕駛，將手伸出了窗外，還拿著一張寫紅字的A4紙，表示「我快睡了，哪位大大有菸，可以借一根嗎？」，而且一舉就是半小時。

A4紙上寫著「我快睡了，哪位大大有菸，可以借一根嗎？」(圖翻攝自/爆笑公社)

原PO忍不住表示「有哪位好心人就分他一根吧！手舉了半小時也沒人理」。許多網友對此舉動全笑歪「看他舉手還這麼有力~想必還能再撐一陣子的」、「抽菸的人遇塞車，沒菸抽真的很慘」、「可惜！他沒遇到我，給他5根都不是問題」、「笑死！好有創意」。

還有曾做過類似事情的網友表示「說實話！我這樣過，當時過年塞車，忘記買菸，結果有人丟一包給我，我也拿錢給他」、「前幾天我也這樣，結果我是沒有打火機」、「15年前上合歡山塞車，我也做過這事。但我是直接用喊的跟旁車借菸」。最後仍不知道車主到底有沒有借到菸，讓許多人都很好奇。

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