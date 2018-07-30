賓士停白線遭「包膜」教訓 小販討拍不成GG了

賓士停白線遭「包膜」教訓 小販討拍不成GG了（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

友善列印
／綜合報導

恆春夜市每周日固定設攤，不過卻有小販因為賓士車擋道，憤而「包膜」給個教訓，並PO網討拍，不料此舉反引來上千網友打臉「我有看錯嗎？白線內咧！」質疑小販才是違規擺攤。恆春警方亦表示，「包膜」行為如經車主提告，恐因「社維法」遭到開罰。

有網友在臉書《爆料公社》上傳一張賓士「包膜」照，只見車側被纏上好幾層保鮮膜，並發文狂酸「麻煩到墾丁給擺攤的大哥大姐們一個機會，不要亂停車拜託，你看人家怕刮到你的車還要保護你的車。」

不過貼文曝光後反遭打臉，有網友表示該地點不算墾丁，而是在恆春鎮上，並且對於究竟是「賓士車違停」或是「小販違規擺攤」掀起論戰，紛紛留言砲轟「為什麼白線不能停車，車子還要被惡搞，我是車主就天天去電話檢舉」、「這不是白線嗎？你可以擺攤，我不能停車，什麼道理。如果是我的車我一定告你」、「仇富到極點，可悲」。

不過也有人為攤販緩頰「這是恆春假日夜市，旁邊有公告週日要攤販營業，禁止停車」、「南部有很多路邊公有地擺攤都是要付租金的，並不是隨便都可擺攤」、「其實車子是可以停的，基本上在下午4點或4:30前移車離開就可以了，相互禮讓以方便生意人擺攤即可，相互尊重，皆大歡喜」。

對此，恆春警方表示，昨天下午確實有接獲攤商來電協尋車主移車，當下已告知「車輛合法停放，只能代為連繫車主，不能強制移車。」未料卻出現將車子「包膜」的狀況，但車主並未報案。

另外警方也強調，未經他人允許張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可依《社維法》處新臺幣3000元以下罰鍰或申誡。

文章來源：Facebook/爆料公社

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