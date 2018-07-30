街友路邊舉牌求職！意外獲「百萬年薪」面試機會

2018年07月30日 15:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

求職時若沒有漂亮的履歷，就很容易碰壁，可能就得靠創意來行銷自己。美國一名工程師，為了追求夢想決定至矽谷找工作，沒想到結果卻不如預期，始終找不到工作的他只能暫時睡公園，恰好被一名經過女子發現，並將他站路邊求職的照片PO上網，豈料意外為流浪工程師帶來200多個工作機會。

出生於德州的卡薩雷茲（David Casarez）現年26歲，擁有德州農工大學（Texas A&M University）管理資訊系統學位，曾在一間汽車公司擔任網頁工程師，後來他為了追求夢想，毅然決然辭去工作，帶著積蓄至矽谷求職，他原本睡在車上，但1年過了始終未找到工作，車最終因欠款被收回。

卡薩雷茲無奈下只能睡在加州山景城的公園裡，直到本月27日，他決定放手一搏，若是仍找不到工作，他就決定放棄夢想回老家，他穿好西裝而手拿看板，上面寫著「街友！渴望成功，拿份履歷吧」，並走至附近公路的分隔島上，等待工作機會上門。

期間有一名駕駛茉莉（Jasmine）經過，此舉讓她想起當年找工作的辛苦，於是主動伸出援手，詢問卡薩雷茲後並幫他拍張照，隨後又上傳至推特寫下「今天我看見這名年輕的街友，請大家拿一份他的履歷，而不是向人乞討。若有人在矽谷可以幫他，那將會很棒，請大家幫忙轉發，幫他一個忙！」。

這篇PO文經過一個下午，竟獲得7萬多個讚及5萬多次轉發，最後甚至有200份工作找上卡薩雷茲，目前他已收到Google、Netflix等企業人員連絡，而卡薩雷茲透露「Google與我聯絡，還有好多新創公司、比特幣網站Bitcoin.com的產品經理等，甚至問我能不能遠距離工作，還是要搬到東京去」。