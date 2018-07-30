「會不會上爆料？」屁孩大鬧無人店 老闆又氣又無奈：會

2018年07月30日 15:51 邱柏玟

許多店家對暑假又愛又恨，因為能帶來人潮，也可能帶來屁孩！日前台中一間無人扭蛋商店出現幾名屁孩，疑似為了拿到想要的扭蛋，把機台左右前後劇烈搖晃，最後甚至直接舉起機台，畫面十分危險；老闆氣得將影片分享到網路上，無奈地表示，目擊者還說有人問「會不會上爆料公社啊」，像是怕被看到他們的惡行。

有一名無人扭蛋商店的老闆在臉書社團《爆料公社》發文，感慨地說開門做生意本來就不容易，儘管自己經營的是無人商店，但他們也是很用心每天到店打掃整理，而扭蛋又是很單純的買賣，豈料他從監視器畫面發現，29日有一群屁孩到店裡，幾名男生疑似為了討女生歡心，把機台劇烈搖晃又舉起來「左右甩」，讓他看了直呼「心滿痛的」。

其中一名黑衣男更直接將機台舉起來「左右晃動」，畫面十分危險。(圖/ 翻攝自臉書影片)

老闆也表示，「暑假到了，願所有各行各業店家平安度過這個暑假」；除此之外，他補充說到，在店家門口賣泡芙的工讀生有聽到其中一名黑衣男子，笑著問說「我會不會上爆料公社啊」，老闆也又氣又無奈地在文末回答他，「會…」。

許多網友看到屁孩玩機台的影片，紛紛驚呼，「暑假就是搗蛋鬼出沒的日子，另類的鬼門開」、「旁邊的還在笑，都不覺得丟臉嗎？」、「果然高手在民間，好會扭」、「就一個扭蛋，把人家機台弄成這樣」、「每個成功的男人背後都有個女人，同理可證，每個北七的男人面前都有個女人」；但有網友好奇會不會是因為機台吃錢，老闆也回應，「確定台子沒吃錢」。

不過，經記者詢問後，無人店的老闆表示影片中的當事人已經致電道歉，他推測「應該是他們想掉的扭蛋在旁邊，想弄機台讓自己喜歡的扭蛋到出洞口，好讓他們可以扭出來」；慶幸的是，機台沒有損壞，而當事人除了道歉外，也承諾到店家當一個星期的義工。