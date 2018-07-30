五百年大發現！淘金男河中發現86g金塊 價值高達200萬

五百年大發現！淘金男河中發現86g金塊 價值高達200萬(圖翻攝自/telegraph.co.uk)

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/綜合報導

許多人都有掏金夢，希望能找到黃金一夕致富。英國一名業餘的掏金者，2年前在一條河中發現，一塊體積約高爾夫球大小的金塊，粗估重達85.7公克，被認為是英國水域500年來最大的發現，而金礦開採專家估計，這塊金塊的價值至少5萬英鎊（約新台幣200萬元）。

根據《每日郵報》報導，一名40多歲不願透露姓名的掏金者，已有20年的掏金經驗，時常會戴呼吸管潛入河中尋找，他憶訴「當時我在基岩上發現裂縫，接著發現約2克的純金」，他隨著金塊的方向找去，便發現了金塊「我打電話給朋友，當時我們假設它的重量約是5至7克，直到我拿出來後，才意識到它有多大」。

當見到這塊巨大金塊，他興奮的表示「我這一生從未見過這樣的東西」，由於發現黃金與銀，通常會歸屬於皇室，因此他將金塊存放進保險箱，目前尚不清楚要如何處理，並命名為「道格拉斯金塊(Douglas Nugget)」，它直徑約1.6英寸（約4公分），重量將近86克（2.75盎司），而淘金者也始終不願意，說出發現黃金的地點。

英國淘金用品（Gold Panning Supplies UK）公司的黃金專家提到「這是個非常興奮、前所未有的發現！」，隨著道格拉斯金塊被發現，這也意味這條河可能還藏有更多的黃金。而蘇格蘭黃金（Scottish Gold）機構博士克拉克（Dr Neil Clark）則認為，由於黃金很稀有難定價「它至少值5萬英鎊（約新台幣200萬）」。

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