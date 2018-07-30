挑戰極限？80年代「一根桿」纜車照瘋傳 網驚曝：還在營運中！

挑戰極限？80年代「一根桿」纜車照瘋傳 網驚曝：還在營運中！(圖/ 翻攝自南韓網路論壇)

友善列印
／綜合報導
據悉，目前芝山遊樂園的纜車仍在營運中。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

許多觀光景點都有纜車，但通常都會有完善的安全措施，避免乘客發生事故。近日南韓網路論壇上瘋傳一系列老舊照，畫面中看到民眾搭乘「一根桿」的纜車，除了座位上的一條安全帶，沒有其他設備，讓人看了瞬間腿軟；有網友發現是80年代的纜車，更直言「現在還在營運」。

日前南韓有網友在網路論壇發文，標題寫著「我國(南韓)80年代的纜車」，並附上幾張看起來有年代的照片，從畫面上看到乘客穿得相當典雅，可能是當時白領階級的民眾，但他們坐在只有座椅沒有車廂的纜車上，更只有「一根桿子」支撐座椅，乘客腰間只有一條安全帶，簡陋的安全措施令人看了相當驚恐。

當地網友對此感到震驚，紛紛留言，「如果想要接受極限挑戰，到那搭纜車就好」、「沒看到安全措施」、「安全帶只有一條？」、「光看到就雙腿無力」、「會不會在纜車上打一個噴嚏，就七天之後才能回家？」；有人更質疑「是大陸的纜車吧？」，但照片上清楚看到遮陽棚上寫著「롯데」(樂天)兩字，確定是南韓的纜車。

有眼尖網友從照片推敲，瘋傳的幾張纜車照應該是位在南韓光州市東區芝山洞的芝山遊樂園，園內的纜車從1978年開始營運，單程全長745公尺，能鳥瞰光州市全景，而目前「還在營運中」。不過，纜車照引起網友熱議，而每天仍有百餘名乘客搭乘，所以光州市內疑似傳出是否更新纜車設備的聲浪。

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