不爽被周玉蔻質疑「奸商」…「虧雞福來爹」翻臉嗆：不錄了！

不爽被周玉蔻質疑「奸商」…「虧雞福來爹」翻臉嗆:不錄了！（圖／翻攝自「Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》」臉書粉絲團）

友善列印
／綜合報導
影片大約在7分45秒處開始。（影片取自「Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》」臉書粉絲團）

因舉辦一場「Crazy Friday」電音趴，而打響名號的無黨籍台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐，今（30日）上午接受廣播節目訪問，卻因主持人周玉蒄引用媒體報導稱他是「奸商」而動怒，兩人唇槍舌戰，林甚至氣到揚言不錄了，現場氣氛相當尷尬。

林義豐今天上午接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，面對周玉蒄尖銳提問，「因為你沒有從政過，你不是政客，可是人家說你是奸商欸！你欠人家錢不還…」氣得林義豐立刻反斥她「黑白講」，「妳今天是主持人，講這樣太硬，妳自己要檢討，妳又不知事情始末，還講我奸商…」並揚言不錄了，「妳這節目我可以不上耶，我等下可以轉頭就走」。

周玉蒄則回答「這是報導講的…」認為身為候選人就應該要禁得起檢驗，還說「你怎麼這麼快就惱羞成怒？我們的觀眾沒有聽過嘛…」更要求林道歉；對此，林義豐則回應，相同問題在其他節目已解釋過多次，認為周身為主持人卻不做功課，「道歉是無理，因為妳汙衊我，為什麼我要道歉？」，還說「8:20到了我想要離開，我今天來不是給妳亂挖的，如果妳今天真的要訪問，妳就要拿出妳的誠意」。

現場氣氛相當尷尬，周玉蔻還要求製作人錄下林義豐的話，覺得涉及人身攻擊，直到工作人員進入直播畫面打圓場，兩人這才各退一步，林冷靜下來後表示「拍勢，我聲音比較大聲」，周則說「看在他年紀比我大，就一筆勾銷」，不過兩人事後的談話仍充滿火藥味。

對此，網友紛紛留言回應「要問妳就好好問，不用那麼機車」、「惱羞成怒的是主持人吧，看到來賓不滿反抗，就刻意把整篇負面報導唸出來，這麼幼稚的手法，是把聽眾當白痴嗎？還說什麼別人人身攻擊，說別人惱羞成怒，這根本就是霸凌候選人而已。選民當然有質疑的權利，這是廢話，但主持人的立場太偏頗令人反感」；但也有人認為「解釋外界的質疑不就好了嗎？幹嘛這樣動怒？」、「這種人如果選上，行政上有辦法跟別人溝通協調嗎？」

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