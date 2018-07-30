拍下「情侶雨中接吻照」 記者被毒打還遭炒魷魚

拍下「情侶雨中接吻照」 記者被毒打還遭炒魷魚(圖/ 翻攝自臉書@ JA.Photogrophy)

友善列印
／綜合報導

近期孟加拉一名攝影記者阿邁德(Jibon Ahmed)在臉書上傳一張「情侶雨中接吻照」，短時間內造成瘋傳，卻讓當地的保守人士質疑「違背善良風俗」；而因為這張照片，阿邁德竟遭到其他攝影師痛毆，最後還遭到老闆開除，讓他十分沮喪。

綜合外媒報導，日前孟加拉的一名攝影記者阿邁德拍下一對情侶，坐在達卡大學校園階梯上，雨中接吻的甜蜜畫面，他也將此照分享到臉書上，寫著「愛是開放的」；而他任職的新聞網站「Purboposhchimbd」也分享這張照片，不到一個小時就造成超過5千次轉發。

有不少網友欣賞阿邁德捕捉到的景象，也說該對情侶的舉動是象徵「社會自由」；豈料孟加拉是以穆斯林占多數的保守國家，一些保守人士質疑阿邁得的照片「違背善良風俗」，有人更痛批，「情侶越來越大膽，這些是以前只敢偷偷做，現在光天化日下都有人這樣，那以後是不是可以當眾發生性行為？」

新聞網站「Purboposhchimbd」可能擔心照片遭到反彈，馬上撤下照片並解釋，「畫面可能是事先安排」，也稱阿邁德已道歉。不過，阿邁德對此表示，老闆後來直接以他「不勝任」為由開除他，當時甚至有其他攝影師不滿他拍出接吻照，爭吵中就打了他一巴掌。

對於整件事的發展始末，阿邁德表示相當沮喪，他也強調照片並非故意安排好的；而受訪時他直言，「我們國家有些人受教育只為了拿文憑，根本沒有學到東西」，認為許多人無法理解他照片中的意義，難過地說「扭曲的道德觀不能支配藝術作品」。

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