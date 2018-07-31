拐杖婆街邊哭訴遭遺棄15年 好心人「給錢看病」結局神展開

拐杖婆街邊哭訴遭遺棄15年 好心人「給錢看病」結局神展開(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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許多民眾不是沒有愛心，是怕被有心人欺騙！最近有一名女子上班時看到拄著拐杖的老婆婆，看起來很可憐，一問之下對方才說自己遭遺棄15年，現在連看病的錢都沒有；沒想到當女子好心給錢看病後，拐杖婆竟馬上「健步如飛」，讓她當場超傻眼。

拐杖婆街邊哭訴遭遺棄15年 好心人「給錢看病」結局神展開(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》) 拐杖婆街邊哭訴遭遺棄15年 好心人「給錢看病」結局神展開(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

昨(30)日有一名女網友在臉書社團發文，分享自己當天早上在公司門口看到一名拄著拐杖的老婆婆，外表看起來很可憐，於是上前關心她，對方難過地表示，遭到小孩遺棄15年，沒有家可以回。

而對方又向原PO表示，「腳痛沒錢看醫生也沒錢吃飯」、「現在想要去看醫生」；聽到拐杖婆婆如此悽慘的狀況，她不禁起了惻隱之心，馬上從錢包掏錢給她看病，沒想到下一秒卻讓她超傻眼，「我給了她錢就健步如飛地走了」。

大票網友看完都認為該名婆婆太誇張，紛紛留言直呼「錢錢是醫生」、「一天這樣騙幾個，月收入好可觀」、「有錢能使腳走路啊」、「看來你的錢可以治百病」、「再次證明，錢真的可以解決很多事」；有不少人很欣賞原PO的愛心，「妳很棒，妳的出發點對了就好」、「妳是一個好人」、「謝謝妳的愛心」。

還有些遇過類似經驗的人跳出來分享，「之前遇過一個阿嬤也說沒錢看醫生，剛給完錢，一轉頭我都還沒走，她就馬上跟下一個要了」、「我遇過我給50(元)還被罵說我怎麼給那麼少，然後一樣走路跟飛一樣飛走了」、「遇過殘障人士跑來跟我說可不可以借錢買車票，說要帶他去警局找警察，馬上罵我是壞人，跑到旁邊找下一位好心人」。

加油送整串衛生紙 一句「南部...

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