車廂藏「女友臭豆腐」警露落寞神情 情傷男曝真相萬人流淚

2018年07月31日 09:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

沒想到一個小謊言，讓三個男人都受傷。有一名男網友日前回家時，途中遭警察攔下進行一般臨檢，檢查後發現他車廂內有臭豆腐，當下男網友隨口撒謊是要買給女友吃的，沒想到兩名警察聽完，竟露出悲傷的表情，男網友頭也不回的騎走，心裡很後悔說謊「我也沒有女朋友」。

一名男網友在《爆怨公社》分享自己的故事，「警察先生對不起！我不是有意騙你的，我只是想趕快回家，但是沒想到你跟我一樣可憐」，27日他下班回家途中，遭2名警察攔下進行一般臨檢，打開他車廂發現一包東西，警察便開玩笑的問「那是什麼東西該不會是違禁品吧！」，原PO便解釋是臭豆腐。

由於該名網友想快點回家便問「還有什麼事嗎？我可以回去了嗎」，不想耽誤彼此時間，警方接著問了原因，於是他扯謊「沒有啦！我要買給我女朋友吃的，如果到時候涼掉，會被她罵啦！」，豈料這番話讓警察露出哀傷的神情，便催促他趕緊回家。就在原PO騎上機車後，他便聽見其中一名員警說「唉！有女朋友真好啊」，而另一名員警也難過的附和。

原PO隨後頭也不回的離開，內心後悔的表示，自己其實也還在情傷中，根本沒有女朋友「我跟你們都一樣，在這個寂寞的夜裡，都是自己陪伴自己，警察先生我錯了，我不應該撒謊的。在同樣夜裡，三個男人為了同樣的事情，同樣悲傷」，此篇發文也吸引1.2萬名網友按讚。

許多人笑翻表示「條子表示：還我感慨！」、「警察說：既然你沒有女朋友，又騙了我們，下次再攔到你，一定把你留下來作伴」、「同是天涯淪落人，你不孤單，我來陪你了」、「這個時候你應該回頭，和他們一起分享這份臭豆腐」、「第一次感覺臭豆腐這麼悲傷」。