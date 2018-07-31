極保護家人…馬如風「隱藏妻兒」逾20年 背後原因暖爆了

馬如風昨（30日）完成遺體相驗，檢察官表示疑似因心血管問題而自然死亡，馬妻則透露他事發前有跟朋友小酌幾杯。(中時資料照片)

友善列印
／綜合報導

本土劇一哥馬如風，本名游聰泉，29日上午被發現在南投竹山的民宿內猝死，震驚各界。馬如風生前為人老實又海派，憨厚爽朗的大哥形象深植人心，不過他生前很保護家人，鮮少提及，就連經紀公司也從未見過他的家屬。

馬如風29日猝逝，30日上午由檢察官會同法醫與家屬相驗釐清死因，確定是心臟病急性發作，引發「心因性休克」導致死亡，法醫當場開立死亡證明書，遺體發還家屬安葬，並於下午1時許送抵基隆市立殯儀館，讓出生基隆的馬如風得以魂歸故鄉。

馬如風的弟弟游聰寶受訪時表示，家裡有4兄弟姊妹，哥哥排行老二，「兄妹4人感情很好，哥哥平時有空就會來南投找我。」不過低調避談哥哥醋日情況，僅表示現階段先以處理哥哥後事為主。

馬如風妻子也提到，出事前一天兩人有通過電話，丈夫在電話中跟她報平安，「他就說這裡空氣很好。我說那你就多待幾天好了，沒想到隔天發生這種事情」，讓她無法接受。

事實上，馬如風生前很保護家人，連經紀公司都從沒見過，馬如風曾表態，「我是公眾人物，但我的家人不是，不希望外界打擾，我可以講自己的事，但我們家的事都不講。」也因為晚婚的關係，馬如風為了照顧家人，拼命接戲賺錢，2004年拍攝電視劇「兄弟姊妹」時一度過勞中風，後來復原後仍繼續拍戲。經紀公司強調，家屬後續若有任何需要，一定會全力幫忙。

馬如風生前報平安 妻：你好好度假 馬如風的遺孀昨受訪時難掩悲痛。
馬如風生前報平安 妻：你好好度假 馬如風的遺孀、弟弟與家屬昨在名間鄉殯儀館等候相驗結果。（沈揮勝翻攝）
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