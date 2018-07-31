黑幫父性侵虐打女兒 慘被3姊妹聯手殺死「我們恨他」

黑幫父性侵虐打女兒 慘被3姊妹聯手殺死「我們恨他」(圖翻攝自/metro)

友善列印
/綜合報導

俄羅斯莫斯科一名黑手黨老大，最近被發現陳屍於家中，而且身中10幾刀死亡，而警方調查得知兇手是死者的三名女兒，並將其逮捕，三人也坦言犯案，聲稱由於長期遭父親施虐，甚至性侵她們，對父親恨之入骨，當天因對方拿刀恐嚇她們，才會將父親殺害。

綜合外媒報導，57歲黑手黨老大查杜亞恩（Mikhail Khachaturyan），日前被發現陳屍於家中電梯附近，警方調查下得知，兇手是死者3名女兒，分別是19歲克莉斯蒂娜(Kristina)、18歲安潔麗娜(Angelina)及17歲的瑪麗亞(Maria)，她們被逮後也坦承犯行。

姊妹三人提到，當天因父親持刀恐嚇她們，其中一人便將刀搶過來，3人合力朝父親胸口刺去，更透露父親長期吸食海洛因，甚至施虐、性侵她們多年。而鄰居也指出，查杜亞恩脾氣相當火爆，妻子也因長期遭虐打而離開，讀莫斯科大學的兒子謝爾蓋（Sergei）也被他趕出家門。

由左至右分別是大女兒、二女兒及小女兒(圖翻攝自/metro) 由左至右分別是大女兒、二女兒及小女兒(圖翻攝自/metro)

親友也加碼爆料，她知道三姊妹中，起碼有一名遭查杜亞恩性虐待，「他經常毆打她們，有一次還將女孩們帶去森林，威脅要殺害她們。她們的母親受不了被虐而逃走，查杜亞恩更禁止女兒與其母親有聯絡，由於他是黑幫老大，即使受虐也不敢做聲」，而女孩們希望母親能逃離地獄，因此也未透露遭父親虐待一事。

姊妹們對於父親的死表示，「我們非常恨他，我們只希望他消失，或是從未認識過他，希望他永遠離開，甚至不要再回來了」。雖然許多親友都為三姊妹解釋，但由於她們犯下殺人罪刑，根據當地法律，她們可能會被判處有期徒刑10至15年。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

拍下「情侶雨中接吻照」 記者... 朝嬌小女警揮刀！送貨員經過「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。