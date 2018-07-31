黑幫父性侵虐打女兒 慘被3姊妹聯手殺死「我們恨他」

2018年07月31日 11:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

俄羅斯莫斯科一名黑手黨老大，最近被發現陳屍於家中，而且身中10幾刀死亡，而警方調查得知兇手是死者的三名女兒，並將其逮捕，三人也坦言犯案，聲稱由於長期遭父親施虐，甚至性侵她們，對父親恨之入骨，當天因對方拿刀恐嚇她們，才會將父親殺害。

綜合外媒報導，57歲黑手黨老大查杜亞恩（Mikhail Khachaturyan），日前被發現陳屍於家中電梯附近，警方調查下得知，兇手是死者3名女兒，分別是19歲克莉斯蒂娜(Kristina)、18歲安潔麗娜(Angelina)及17歲的瑪麗亞(Maria)，她們被逮後也坦承犯行。

姊妹三人提到，當天因父親持刀恐嚇她們，其中一人便將刀搶過來，3人合力朝父親胸口刺去，更透露父親長期吸食海洛因，甚至施虐、性侵她們多年。而鄰居也指出，查杜亞恩脾氣相當火爆，妻子也因長期遭虐打而離開，讀莫斯科大學的兒子謝爾蓋（Sergei）也被他趕出家門。

由左至右分別是大女兒、二女兒及小女兒(圖翻攝自/metro)

親友也加碼爆料，她知道三姊妹中，起碼有一名遭查杜亞恩性虐待，「他經常毆打她們，有一次還將女孩們帶去森林，威脅要殺害她們。她們的母親受不了被虐而逃走，查杜亞恩更禁止女兒與其母親有聯絡，由於他是黑幫老大，即使受虐也不敢做聲」，而女孩們希望母親能逃離地獄，因此也未透露遭父親虐待一事。

姊妹們對於父親的死表示，「我們非常恨他，我們只希望他消失，或是從未認識過他，希望他永遠離開，甚至不要再回來了」。雖然許多親友都為三姊妹解釋，但由於她們犯下殺人罪刑，根據當地法律，她們可能會被判處有期徒刑10至15年。

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