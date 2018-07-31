2018年07月31日 12:25 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

朝嬌小女警揮刀！送貨員經過「護花」 5秒打趴壯碩男(影片來源/youtube/ANNnewsCH)

當看見別人有危險時，有些人肯定會見義勇為，不顧一切幫忙。日本東京都立大學車站附近，昨(30)日出現一名壯碩男子持刀揮舞，一名嬌小女警與男警見狀，對其進行壓制，嫌犯不斷拼命掙扎，一名ヤマト運輸（日本黑貓宅急便）送貨員恰好經過，趕緊上前幫忙並出拳猛捶對方，短短5秒的時間就將人壓制。

日本推特上最近瘋傳一段「ヤマト運輸」影片，兩名員警與持刀男子在街道上對峙，當時歹徒正好面向嬌小的女警，於是準備向她揮刀時，所幸被另一名男警從後方制止，但由於對方情緒相當激動，儘管兩名員警上前壓制，仍舊無法順利將人制伏。

此時剛好有民眾經過，一名宅急便送貨員及附近店家都出來幫忙，只見送貨員期間不斷捶打持刀男，並迅速將他打趴在地，其他人也趕緊用肉身將其壓住，才順利結束這場驚魂記。而這段影片也引發網友大讚「恐怖貓拳」、「宅配員不只送貨，還會打擊犯罪」、「真得很謝謝他的見義勇為」、「黑貓拳果然厲害」。

不過由於送貨員情緒相當鎮定，也有人懷疑影片真實性。根據當地警方透露，30日上午10點左右東京都立大學站附近，確實有發生男子揮刀事件，而嫌犯年約40歲，造成一名60多歲婦人手腕受傷，最終員警依公共危險罪將其逮捕。