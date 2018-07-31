朝嬌小女警揮刀！送貨員經過「護花」 5秒打趴壯碩男

朝嬌小女警揮刀！送貨員經過「護花」 5秒打趴壯碩男(圖翻攝自/推特/@camomillem)

友善列印
/綜合報導
朝嬌小女警揮刀！送貨員經過「護花」 5秒打趴壯碩男(影片來源/youtube/ANNnewsCH)

當看見別人有危險時，有些人肯定會見義勇為，不顧一切幫忙。日本東京都立大學車站附近，昨(30)日出現一名壯碩男子持刀揮舞，一名嬌小女警與男警見狀，對其進行壓制，嫌犯不斷拼命掙扎，一名ヤマト運輸（日本黑貓宅急便）送貨員恰好經過，趕緊上前幫忙並出拳猛捶對方，短短5秒的時間就將人壓制。

日本推特上最近瘋傳一段「ヤマト運輸」影片，兩名員警與持刀男子在街道上對峙，當時歹徒正好面向嬌小的女警，於是準備向她揮刀時，所幸被另一名男警從後方制止，但由於對方情緒相當激動，儘管兩名員警上前壓制，仍舊無法順利將人制伏。

此時剛好有民眾經過，一名宅急便送貨員及附近店家都出來幫忙，只見送貨員期間不斷捶打持刀男，並迅速將他打趴在地，其他人也趕緊用肉身將其壓住，才順利結束這場驚魂記。而這段影片也引發網友大讚「恐怖貓拳」、「宅配員不只送貨，還會打擊犯罪」、「真得很謝謝他的見義勇為」、「黑貓拳果然厲害」。

不過由於送貨員情緒相當鎮定，也有人懷疑影片真實性。根據當地警方透露，30日上午10點左右東京都立大學站附近，確實有發生男子揮刀事件，而嫌犯年約40歲，造成一名60多歲婦人手腕受傷，最終員警依公共危險罪將其逮捕。

黑幫父性侵虐打女兒 慘被3姊...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。