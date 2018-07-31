超危險熱水挑戰！熟睡少年遭淋滾燙水 驚醒看著「皮膚掉下來」

超危險熱水挑戰！熟睡少年遭淋滾燙水 驚醒看著「皮膚掉下來」(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
超危險熱水挑戰！熟睡少年遭淋滾燙水 驚醒看著「皮膚掉下來」(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

近年來世界各地都有民眾嘗試冰桶挑戰，最近在美國青少年間則有新的流行活動「熱水挑戰」，但卻伴隨著相當嚴重的危險性。印第安那州一名少年克拉克(Kyland Clark)遭朋友惡作劇，趁他熟睡時在他身上淋下滾燙熱水，他驚醒後低頭看著「皮膚從胸口掉下來」，也讓他的母親看了超心碎。

綜合外媒報導，今年才15歲的克拉克上個星期跟幾名好友看網路影片，發現最近同儕間很流行「熱水挑戰」，因此他的朋友決定拿他作試驗，趁他睡覺時在他身上淋下滾燙熱水；克拉克馬上痛醒，「我低頭看著我的胸口，皮膚直接從胸口掉下來，照鏡子看著臉上的皮膚也正在脫落」。

克拉克的朋友趁他熟睡時，居然將滾燙熱水淋在他身上，造成他二級燙傷。 克拉克的朋友趁他熟睡時，居然將滾燙熱水淋在他身上，造成他二級燙傷。(圖/ 翻攝自影片)

朋友的惡作劇造成克拉克的背部、胸口和臉嚴重燙傷，經送醫急救後確定為二級燙傷，必須住院一個星期接受治療，而且還得花費好幾個月的時間才可能康復。而克拉克的母親見到兒子傷成這樣，直言「我心都碎了」；克拉克也表示自己已學到教訓，「哪些挑戰該做不該做，自己心中都要設下界限，不該其他人要你怎樣就怎樣」。

克拉克的主治醫師巴特庫斯(Ed Bartkus)得知受傷原因後，呼籲想嘗試這項挑戰的青少年，應該要知道其中的危險性，「鼓勵網友跟著做的人說不會造成傷害，但我保證一定會」。從去年開始美國青少年間就開始流行「熱水挑戰」，間接導致傳出嚴重燙傷或毀容的事故，甚至有一名8歲男童因此喪命。

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