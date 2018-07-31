「搜尋摩鐵」記錄被母看光！他崩潰PO文求救 網笑：只能推給爸爸

「搜尋摩鐵」記錄被母看光！他崩潰PO文求救 網笑：只能推給爸爸(示意圖/達志影像)

友善列印

你也曾被瀏覽器的搜尋紀錄困擾嗎？一名網友近日用手機的safari瀏覽器搜尋了「xx（地名）汽車旅館」、「休息三小時」等關鍵字，沒想到事後竟發現搜尋紀錄出現在媽媽的手機裡，讓他嚇得趕緊上網求救：「為什麼safari的搜尋紀錄會出現在她的手機上面？」

網友近日在PTT發文表示：「今天跟女友難得久久見一次面，跟媽媽借車就決定去汽車旅館好好溫存一下，所以用手機的safari 搜尋了『xx(地名)汽車旅館』、『休息三小時』」，然後便帶著女友外出開房間了。

但沒想到，當他認為一切都瞞天過海地順利回家後，媽媽突然拿出Android手機，然後點擊Google Chrome瀏覽器，接著搜尋紀錄時，竟出現他所有的搜尋過旅館的紀錄，讓他瞬間崩潰喊：「你們出現在那邊衝三小啊啊啊啊啊啊啊！」

原PO也透露，兩人的Google帳戶沒有共用，手機分別是IOS和android系統，只有在開車時，他才用手機藍牙連車上的內建藍牙，所以不知道為什麼紀錄會被同步。

對此，其他網友看完都紛紛笑說：「說那是你爸搜尋的」、「會不會是你媽剛好也自己在搜尋那些」、「你怎沒懷疑就是你媽自己搜的」、「應該是你媽媽的chrome有登入你的google帳號」、「請愛用無痕」、「請愛用Firefox Focus，完全不會有紀錄」。

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