抱怨幼兒園月繳1.7萬 網貼單據打臉：算便宜了

抱怨幼兒園月繳1.7萬 網貼單據打臉：算便宜了（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

友善列印
／綜合報導

不少父母擔心孩子輸在起跑點，會選擇雙語或是全美語教學環境，所費不貲的學費動輒讓人嚇到吃手手，但也只能含淚付錢。

一名陳姓網友今（31日）在臉書社團《爆怨公社》分享一張雙語幼兒園繳費單據，光是月費就要7500元，再加上其他的活動費、教材費、設備費等，一個月要繳17250元，讓他不禁直呼「現代讀雙語幼兒園，月費加其他費用，這麼貴！基本工資都快付清，當月快吃土了…難怪現代人不婚不生一堆，自己都養不起，何況下一代。」

對此，不少網友卻說「你這不算太貴，是均價」、「算便宜了，養孩子真的是甜蜜的負擔」、「真的算便宜了…住家附近都15000月費起跳」；也有網友分享自家幼兒園的繳費單「基隆七堵，學費18000，月費6000，兒子唸幼稚園那二年，我們家特別拮拘」、「台中月費15000…不含其它有的沒的，整碗都捧去了」、「台中27000…月費8000」。

不過有人認為「沒人逼家長讓小孩讀雙語吧」、「經濟到哪就讓孩子讀哪裡，而不是一昧的投資孩子，讓生活品質下降，什麼屁股吃什麼瀉藥會對生活比較好」；也有人感嘆「有時候連要選便宜的幼稚園都沒有…公幼也便宜不到哪裡去，還要提早去接，雙親上班的根本不可能念公幼」。

文章來源：Facebook/爆怨公社

高雄超狂「龍蝦螃蟹」鍋燒麵百... 「搜尋摩鐵」記錄被母看光！他...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。