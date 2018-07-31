抱怨幼兒園月繳1.7萬 網貼單據打臉：算便宜了

2018年07月31日 14:14 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

不少父母擔心孩子輸在起跑點，會選擇雙語或是全美語教學環境，所費不貲的學費動輒讓人嚇到吃手手，但也只能含淚付錢。

一名陳姓網友今（31日）在臉書社團《爆怨公社》分享一張雙語幼兒園繳費單據，光是月費就要7500元，再加上其他的活動費、教材費、設備費等，一個月要繳17250元，讓他不禁直呼「現代讀雙語幼兒園，月費加其他費用，這麼貴！基本工資都快付清，當月快吃土了…難怪現代人不婚不生一堆，自己都養不起，何況下一代。」

對此，不少網友卻說「你這不算太貴，是均價」、「算便宜了，養孩子真的是甜蜜的負擔」、「真的算便宜了…住家附近都15000月費起跳」；也有網友分享自家幼兒園的繳費單「基隆七堵，學費18000，月費6000，兒子唸幼稚園那二年，我們家特別拮拘」、「台中月費15000…不含其它有的沒的，整碗都捧去了」、「台中27000…月費8000」。

不過有人認為「沒人逼家長讓小孩讀雙語吧」、「經濟到哪就讓孩子讀哪裡，而不是一昧的投資孩子，讓生活品質下降，什麼屁股吃什麼瀉藥會對生活比較好」；也有人感嘆「有時候連要選便宜的幼稚園都沒有…公幼也便宜不到哪裡去，還要提早去接，雙親上班的根本不可能念公幼」。