3女看房「男房東只准1人上樓」 被拒秒發飆：態度惡劣

2018年07月31日 14:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

看屋時絕對要小心，最好找朋友陪同，見苗頭不對就趕緊離開。最近一名女網友PO文表示，她與同事陪同友人看屋，詭異的是，她幫忙打電話預約看房時，房東開始對租屋者身家調查，抵達現場後，男房東甚至不允許她與陪同友人一起上樓，只准欲租屋者獨自上樓，三人感到相當不舒服而拒絕，隨後房東竟暴怒，事後還傳訊息抱怨她們「態度惡劣」。

一名女網友在《爆怨公社》表示，她的兩名女性朋友最近在找屋，於是她幫忙打電話給房東，預約看屋時間，不過對方一開始就詢問租屋者職業等細節，起初她認為房東可能怕遇到惡房客，因此也沒多想，不過到昨(30)日其中一名朋友突然有事，因此不能一起去看屋。

女網友PO文曝光男房東的詭異行徑(圖翻攝自/爆料公社)

女網友便請另一名女同事陪同，沒想到她們準時抵達目的地後，男房東先是遲到將近半小時，好不容易人出現後，男房東竟表示「只有租屋者一位女生可以上來看房」，拒絕讓原PO與女同事一起上樓看房，當下讓她們相當傻眼便問「為什麼我們不能一起上樓看房？因為我另一個要租的朋友委託我幫他看，我為什麼不能一起上去？」。

而女同事也接著說「一個女生跟你一起單獨上樓看房，我們覺得很危險，如果我們是她媽媽，我們也會擔心她自己單獨上去」，而房東則回覆「之前新聞有報過，也有發生過一些問題，所以只能她一個人跟我一起上去看」，但當她們細問報導的關鍵字想查詢時，對方卻說不出個所以然，讓她們三人感到相當詭異。

女網友發文詢問，更呼籲大家要小心(圖翻攝自/爆料公社)

而此舉竟惹怒男房東，爆氣大吼甚至指責她們態度差，最後三人覺得很恐怖，也拒絕看屋便離開，不過事後她們卻收到房東的抱怨訊息，表示「你朋友插著兩手，態度惡劣對人，前面我都客氣，看她一直那態度，你交了惡友」，原PO好奇的詢問「有在當房東的各位大大，會要求『只有租屋者（一位女生）可以一起和房東（男性）上樓看房嗎？」不覺得這樣很不合理嗎？』。

許多網友得知後，紛紛表示「不合理，還好你們有安全意識」、「吃不成腦羞的概念？」、「怪怪的，還好沒租」。之後還有曾遇此房東的網友爆料，對方曾刻意斷水斷電，甚至鎖電子鎖門，而且還不退押金，詢問警察與里長，才知該房東已不是初犯，大家都知道他不還押金的惡行，甚至被告了還沒事。