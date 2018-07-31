2018年07月31日 15:43 陳慶餘

因車位起爭議 加國白人男駕車衝撞亞裔夫婦：我就是歧視！（取自YOUTUBE）

加拿大上週五（27）發生一起種族歧視事件，一名白人男子和一對亞裔夫婦因為停車位的問題發生口角衝突，沒想到這白人男卻在衝突過程中開車衝撞，更出言恐嚇對方表示自己就是在種族歧視，更揚言要殺掉他們的孩子，過程全被拍下PO網，而白人男的行為也惹來網友痛批，導致他在事後被警方逮捕。

綜合外媒報導，事發當天一名白人男和一對夫婦，都到了加拿大安大略省漢密爾頓市的一間百貨公司消費，但雙方卻因為停車位問題而發生衝突。

從曝光的影片中可見，白人男的女兒在發生衝突時還坐在車內，這時男子就質問他「想給孩子做什麼榜樣？」，而男子的妻子也拿出手機拍攝，沒想到白人男卻突然暴怒開車衝撞他的妻子，還打開車窗大吼，要兩人滾出他的視線外。

見到妻子被撞倒，男子也生氣的上前抓住白人男的手，並阻止他離開，沒想到對方這時卻用恐嚇的語氣表示要撞斷男子的腿，並表示自己就是在種族歧視：「我不喜歡你們，我會殺了你們的孩子！」

據了解，這對夫婦是印度裔加拿大人，而在事發後男子向自己的同事抱怨此事，沒想到同事聽了之後大為光火，認為對方欺人太甚，所以便將當時的衝突影片上傳網路，影片曝光短短幾天點閱率就突破10萬，不少網友紛紛留言痛批白人男，並嗆他根本就不配當個加拿大人。

事件曝光後，不少憤怒的網友也紛紛報警處理，而警方在接獲報案後也展開調查，並循線逮捕了影片中的47歲男子，並將他以危險駕駛、恐嚇、肇事逃逸等等罪名逮捕並起訴，而相關的種族仇恨事件仍在調查當中。