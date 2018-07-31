心疼！電梯門打開…3歲女童渾身傷 媽卻這樣解釋

2018年07月31日 15:45 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君，凌晨分享網友訊息，提到對方凌晨一點多返家時，電梯門一打開竟看見一名渾身是傷、年約3歲的小女童無助站在電梯內，由於她的身高還搆不到電梯按鈕，後來他只好抱起女童直接讓她按下電梯樓層。事後該名網友擔心小女童是否為受虐兒，透過其他熱心網友協助，輾轉向王薇君求助，而王也立即通報113。

根據《蘋果》報導，台南市東門派出所副所長表示，已經派出大批警力逐層樓搜尋，目前已找到小女童，確認她平安。據悉，女童與母親和奶奶同住，至於她身上的傷口，其母親表示，因為近來家中辦喪事，於是將女童託給友人照顧，但女童卻不慎從土坡上滑倒，摔到滿身傷，加上女童疑似有濕疹，本來就會搔抓，才會弄的傷痕累累。

不過報導指出，女童過去也曾因為身上有可疑瘀青，被社工通報疑似遭到家暴，目前警方先將女童送往醫院進一步身體檢查。王薇君也呼籲社會局積極介入處理，她認為女童家人明顯疏於照顧，且部分傷口看來極深，不像單純擦傷，「希望能派出專業心理師透過專業問答和小女孩對談，還原事情真相。」

不少網友紛紛留言回應「受虐機率蠻大的」、「遇到這類的事，真的要雞婆一點」、「到底誰會放3歲小孩子自己一個人坐電梯？這完全就不合邏輯！」、「真的好擔心⋯已經不是第一次通報了；我們的社會局能做的只有這樣嗎？」