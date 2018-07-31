比基尼妹搭訕幫擦防曬！妻在後面很火 老公心虛：日行一善

比基尼妹搭訕幫擦防曬！妻在後面很火 老公心虛：日行一善(圖翻攝自/秒拍)

友善列印
/綜合報導

已婚男性若遇到比基尼辣妹，要求幫忙塗抹防曬乳，到底會發生什麼事呢？日本有一個綜藝節目，與一名新婚人妻設局試探丈夫，看他遇見比基尼正妹，主動要求幫擦防曬，會不會判斷力下降而幫忙，起初她對老公還信心滿滿，沒想到結果讓她超火大，而丈夫則頻頻解釋，自己是「日行一善」。

新婚人妻一開始還對丈夫信心滿滿(圖翻攝自/秒拍) 新婚人妻一開始還對丈夫信心滿滿(圖翻攝自/秒拍)

日本綜藝節目《人類觀察》，經常會將鏡頭架設在角落，觀察人類的突發反應，最近節目找來一名新婚人妻，聯手一起測試丈夫的反應，一開始她先假藉上廁所離開，實際上是要觀察丈夫的反應，隨後來了一名穿比基尼的工作人員，要求該名人夫幫忙塗抹防曬乳，新婚人妻胸有成竹表示，丈夫絕對不會幫忙的。

比基尼妹搭訕幫擦防曬！妻在後面很火 老公心虛：日行一善 比基尼妹搭訕幫擦防曬！妻在後面很火 老公心虛：日行一善(圖翻攝自/秒拍)

沒想到丈夫起初有些猶豫，之後說了一句「反正也不是在做什麼虧心事」，便答應正妹的要求，塗抹過程中正妹還問他，是否會感到愧疚，丈夫突然定格接著說出「沒有，我覺得也不算什麼虧心事，就是在日行一善」，原本只需幫比基尼妹塗背部，他還主動加碼幫塗腿，當下讓妻子相當傻眼。

最後人妻與比基尼妹交換位置，使出全力幫丈夫按摩，以報她心裡的不悅(圖翻攝自/秒拍) 最後人妻與比基尼妹交換位置，使出全力幫丈夫按摩，以報她心裡的不悅(圖翻攝自/秒拍)

妻子最後看不下去，決定要丈夫買禮物做賠償，之後趁比基尼辣妹幫丈夫按摩時，偷偷與她交換位置，當丈夫發現身後竟是妻子時，當下尷尬不已，甚至連忙重覆解釋「我就想著日行一善，所以就幫忙了。因為這天氣太熱了，我的判斷力也下降了」、「完全沒有做什麼虧心事」。

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