崩潰租到凶宅 房東竟冷回「魂應該都被招走了」

示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

友善列印
／綜合報導

在外租屋、買房最怕的就是遇到凶宅，一名女網友日前入住新租屋處，短短3周卻大小病不斷，原本以為是太過忙碌所以不以為意，沒想到事後才得知自己租到凶宅，她致電向房東理論，對方卻反問她「那妳感覺到什麼？」讓她相當傻眼。

原PO在臉書社團《爆料公社》PO文表示，她入住不到一個月卻不斷生病，剛好有朋友住在該棟，聽聞她住的樓層後嚇到臉色臉青，還提醒她趕快搬離。當她趕緊打電話向房東求證時，對方卻反問她「那妳感覺到什麼了嗎？」甚至還說「法醫判定應該是自然死亡…魂應該家屬有招走」，一番話讓原PO氣炸，痛批「凶宅就凶宅，全棟2百多戶，就只有我這一間是……上吊自殺的凶宅。」

有過這次荒謬的經驗，她也不忘提醒大家，在外租屋記得多問一句「是否凶宅？」不過該房東在原PO決定搬出後，願意主動退還押金。

對此，不少網友紛紛留言回應「毛毛的」、「把房東關在裡面讓他體驗一下？講的好像別人死不完」；不過也有人認為「房東態度沒有不好，還算有要處理」、「雖然心裡會不舒服、但也不要迷信，感覺雙方都是有善意的、好好退一步搬離就好啦！」

崩潰租到凶宅 房東竟冷回「魂應該都被招走了」 該房東在原PO決定搬出後，願意主動退還押金。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）
崩潰租到凶宅 房東竟冷回「魂應該都被招走了」 崩潰租到凶宅 房東竟冷回「魂應該都被招走了」。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）
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