男子搭高鐵全程「大聲講電話」 知名主持人氣紅臉怒批：閉嘴

男子搭高鐵全程「大聲講電話」 知名主持人氣紅臉怒批：閉嘴(圖/ 翻攝自Instagram@ jeremyclarkson1)

友善列印
／綜合報導

Jeremy Clarkson（@jeremyclarkson1）分享的貼文 張貼

日前英國知名主持人傑瑞米克拉克森(Jeremy Clarkson)在個人Instagram分享到大陸拍節目的相關動態，27日搭乘當地高鐵時，遇到一名男子大聲講電話，還持續好幾個小時，讓他氣得拍下影片，畫面中看到他不斷地用唇語說著「閉嘴」，而且至少4次；他氣紅臉的樣子，意外讓身邊朋友笑了出來，但「擾人」的男子仍沒有發現。

傑瑞米將影片上傳到IG，至今已將近3百萬次觀看次數，其中有許多粉絲在底下表示，「這種人其實很討厭，但是沒辦法，就是有這種人」、「替他說聲對不起」、「這就是我為什麼討厭搭乘大眾交通工具」、「好丟人啊」。

但有些網友卻認為傑瑞米不需要用這種方式公審講電話的男子，「為何你不請他降低音量呢？」、「感覺如果是漂亮的女生結果就不同了」、「他是在羞辱亞裔男子，只因為他說話很大聲」、「傑瑞米覺得受到干擾應該去制止，而不是上傳這種影片」。

傑瑞米克拉克森最早是北英格蘭的記者，從1990年代中期在英國汽車節目上頻繁出現，後來靠著主持BBC相當受歡迎的汽車節目《Top Gear》知名，後來也擔任汽車相關雜誌的編輯；目前是《The Grand Tour》的主持人，也為當地報紙寫專欄，光是IG粉絲就超過120萬人。

極保護家人…馬如風「隱藏妻兒...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。