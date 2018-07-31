男子搭高鐵全程「大聲講電話」 知名主持人氣紅臉怒批：閉嘴

2018年07月31日 21:05 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

Jeremy Clarkson（@jeremyclarkson1）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 27 日 上午 3:32 張貼

日前英國知名主持人傑瑞米克拉克森(Jeremy Clarkson)在個人Instagram分享到大陸拍節目的相關動態，27日搭乘當地高鐵時，遇到一名男子大聲講電話，還持續好幾個小時，讓他氣得拍下影片，畫面中看到他不斷地用唇語說著「閉嘴」，而且至少4次；他氣紅臉的樣子，意外讓身邊朋友笑了出來，但「擾人」的男子仍沒有發現。

傑瑞米將影片上傳到IG，至今已將近3百萬次觀看次數，其中有許多粉絲在底下表示，「這種人其實很討厭，但是沒辦法，就是有這種人」、「替他說聲對不起」、「這就是我為什麼討厭搭乘大眾交通工具」、「好丟人啊」。

但有些網友卻認為傑瑞米不需要用這種方式公審講電話的男子，「為何你不請他降低音量呢？」、「感覺如果是漂亮的女生結果就不同了」、「他是在羞辱亞裔男子，只因為他說話很大聲」、「傑瑞米覺得受到干擾應該去制止，而不是上傳這種影片」。

傑瑞米克拉克森最早是北英格蘭的記者，從1990年代中期在英國汽車節目上頻繁出現，後來靠著主持BBC相當受歡迎的汽車節目《Top Gear》知名，後來也擔任汽車相關雜誌的編輯；目前是《The Grand Tour》的主持人，也為當地報紙寫專欄，光是IG粉絲就超過120萬人。