2018年08月01日 07:00 陳慶餘

用南京大屠殺開玩笑 女實況主遭網友瘋狂檢舉（取自YOUTUBE）

人氣實況主「陳一發兒」在微博上擁有500萬粉絲的，每每開啟直播都有上萬人同時收看，但人紅是非多，近日一段多年前她在直播時使用南京大屠殺、東三省淪陷事件開玩笑的影片在網路上瘋傳，影片曝光之後陳一發兒的行為惹來不少網友批評，甚至還有激進網友開始瘋狂檢舉她的直播頻道，逼得她只好出面道歉，而與她簽約的直播平台「鬥魚TV」也表示將會就違規內容進行改進。

據了解，在直播界擁有高人氣的陳一發兒在2年前的一場直播中，開玩笑說出：「東三省不保啦！鴉片戰爭啦！南京大屠殺呀！」接著還繼續用戲謔的語氣表示：「日本的刀好快啊！東三省淪陷了啊！」更有網友發現她曾在一場遊戲直播中把遊戲的角色動作形容為是在「參拜靖國神社。」

相關影片在網路上瘋傳後，陳一發兒用歷史事件開玩笑的行為也惹來不少網友怒火，紛紛留言灌爆她的微博，甚至還瘋狂檢舉她的直播頻道，事件甚至還驚動警方，讓陳一發兒緊急在今日中午透過微博發表道歉聲明，表示當時自己是剛聽完日本歌，才會一時心直口快說出這些內容，對此她感到相當抱歉，並強調自己感到非常後悔和自責，將自願接受革命教育、參加公益活動，以挽回事件造成的不良影響。

不過在消息曝光後，也有不少網友覺得此事並沒有表面上那麼簡單，懷疑是有心人是因為眼紅陳一發兒的人氣，以及想要給「鬥魚TV」難堪，才會用這種扒糞方式來中傷她。