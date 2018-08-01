搭高鐵必經之路？千元鈔買票秒崩潰 網嘆：根本50元兌幣機

2018年08月01日 07:31 邱柏玟

台灣大眾交通工具多樣化，讓民眾無論是通勤或是出遊都相當便利，尤其是高鐵通車後，南北往返已不用耗費一整天。而每位旅客初次搭高鐵使用自動售票機買票時，幾乎都會遇過一個狀況，就是買票後拿到一堆50元硬幣，讓人哭笑不得。

日前一名女網友要搭乘高鐵從新竹到高雄，買完票後卻讓她崩潰到想當場大叫，因為她忘記高鐵自動售票機台，放入紙鈔後「只能找零」，所以她看到乘車票卡和一堆50元硬幣，讓她直呼「紙鈔放進去瞬間才想到，已～來～不～及」。

原PO將自己的慘況分享到臉書社團，瞬間釣出一票有相似經驗的網友。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

而她將自己的慘況分享到臉書社團，瞬間釣出一票有相似經驗的網友，紛紛留言「這其實是50元兌幣機」、「妳跟我早上一樣…」、「我第一次坐高鐵桃園到高雄，投2000(元)進去，結果找出來全零錢」、「曾經傻眼過一次」、「我上次也帶了滿滿的50元回家」、「買高鐵必經之路」、「幹過一次以後，默默地以後都刷卡」。

有些人開玩笑說，這是買高鐵車票「必經之路」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

不過，有一些網友相當樂觀地表示，「像中了吃角子老虎機一樣嗨」、「生平第一次體會到拉霸機中777的感覺」、「如果是全新的，閃亮亮超療癒」、「錢幣掉下來的聲音，很療癒」、「在高鐵站聽到很多零錢叩嘍叩嘍的聲音都會會心一笑」。