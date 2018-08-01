搭高鐵必經之路？千元鈔買票秒崩潰 網嘆：根本50元兌幣機

搭高鐵必經之路？千元鈔買票秒崩潰 網嘆：根本50元兌幣機(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

台灣大眾交通工具多樣化，讓民眾無論是通勤或是出遊都相當便利，尤其是高鐵通車後，南北往返已不用耗費一整天。而每位旅客初次搭高鐵使用自動售票機買票時，幾乎都會遇過一個狀況，就是買票後拿到一堆50元硬幣，讓人哭笑不得。

日前一名女網友要搭乘高鐵從新竹到高雄，買完票後卻讓她崩潰到想當場大叫，因為她忘記高鐵自動售票機台，放入紙鈔後「只能找零」，所以她看到乘車票卡和一堆50元硬幣，讓她直呼「紙鈔放進去瞬間才想到，已～來～不～及」。

原PO將自己的慘況分享到臉書社團，瞬間釣出一票有相似經驗的網友。 原PO將自己的慘況分享到臉書社團，瞬間釣出一票有相似經驗的網友。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

而她將自己的慘況分享到臉書社團，瞬間釣出一票有相似經驗的網友，紛紛留言「這其實是50元兌幣機」、「妳跟我早上一樣…」、「我第一次坐高鐵桃園到高雄，投2000(元)進去，結果找出來全零錢」、「曾經傻眼過一次」、「我上次也帶了滿滿的50元回家」、「買高鐵必經之路」、「幹過一次以後，默默地以後都刷卡」。

有些人開玩笑說，這是買高鐵車票「必經之路」。 有些人開玩笑說，這是買高鐵車票「必經之路」。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

不過，有一些網友相當樂觀地表示，「像中了吃角子老虎機一樣嗨」、「生平第一次體會到拉霸機中777的感覺」、「如果是全新的，閃亮亮超療癒」、「錢幣掉下來的聲音，很療癒」、「在高鐵站聽到很多零錢叩嘍叩嘍的聲音都會會心一笑」。

火鍋店免費冰淇淋難挖到爆 他...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。